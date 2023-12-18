Реабилитолог назвала три сигнала организма, которые буквально кричат о риске перенапряжения Реабилитолог Смирнова: Отёк после тренировок говорит о перенапряжении организма 18 декабря, 08:53 Отёк после тренировок говорит о перенапряжении организма. Обложка © Unsplash

Несмотря на то что здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом улучшают и продлевают нашу жизнь, в этой области есть подводные камни. Например, при неправильно подобранном весе во время тренировки или резком скачке нагрузки вы можете сильно травмировать себя и вместо спорта прийти к постельному режиму и долгому восстановлению. Реабилитолог Надежда Смирнова рассказала Лайфу о сигналах организма, которые буквально кричат об опасности перенапряжения.

1. Реактивный синовит

Синовит — это защитная реакция суставов на перегруз в виде отёка. В суставной полости накапливается жидкость, и сустав теряет функциональность. Если вы обнаружили отёк на следующий день после нагрузок, важно их снизить и положить на сустав что-то холодное. Если отёк не сходит за три дня — обратитесь к врачу. Надежда Смирнова Реабилитолог

2. Гиперемия тканей

Если после перенапряжения вы ощущаете, что одна область тела горячее, чем другая, то это один из признаков того, что ваши ткани воспалены. В этом случае также помогут холод и снижение уровня нагрузки на организм.

3. Боль

Организм никогда не даст себя в обиду и при любом его переиспользовании, даже самом малейшем, будет сигнализировать болью. Если вы ощущаете боль в суставе или сухожилии во время нагрузки, то лучше не продолжать. Если боль появилась после нагрузки — подержите холод и посмотрите, как сустав будет вести себя утром, советует Смирнова. Боль появилась утром или осталась утром, значит, сустав или сухожилие точно перегружены. В этом случае также ищем что-нибудь холодное, снижаем нагрузку, а если боль не утихает через три дня, то обращаемся ко врачу.

"Боль в мышцах после перенапряжения — это нормальная реакция, когда организм не готов к подобным нагрузкам. Мышцы отекают, появляется скованность, или, как это иногда называют, скопление молочной кислоты. В этой ситуации лучше дать частям тела, где мышцы болят, паузу для восстановления. Если вы тренируетесь, то лучше подобрать тренировки на другие части тела", — рекомендует реабилитолог.

Если же боль в мышцах очень сильная и из-за неё вам трудно передвигаться или плохо спится, добавьте стретчинг, массаж и снизьте вес. Так тело сигнализирует о том, что мышцы просто не готовы к таким нагрузкам и вы можете травмировать себя.

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Авторы Андрей Горяничев