"Увеличивается потенция в 10 раз": Тактаров поделился "магическим" упражнением для мужчин

Первый чемпион UFC из России и актёр Олег Тактаров показал лучшее секретное упражнение для мужского здоровья. Запись с демонстрацией выполнения он опубликовал в социальных сетях.

Олег Тактаров показывает "секретное упражнение" для мужчин. Видео © VK / Олег Тактаров

"У мужика перестанут болеть спина, тазобедренный сустав и колени. Увеличивается потенция в 10 раз. То есть в день средний мужчина после 35 может быть с пятью женщинами. И самое интересное, что все будут счастливы. Плюс начинают расти волосы. Шевелюра на голове", — заявил спортсмен.

На записи можно увидеть, как Тактаров выполняет похожее на "ягодичный мостик" упражнение со штангой, которая, по его утверждению, весит около сотни килограммов. Актёр уверяет, что оно невероятно полезно для мужчин: можно стать чемпионом по единоборствам и нарастить IQ, даже будучи бородатым неандертальцем.

Правда, в следующем посте он признал, что пошутил и нет ничего лучше, чем лазать по канату.