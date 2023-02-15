Тактаров вступился за чемпиона UFC Махачева после обвинений в допинге
Действующий чемпион UFC в лёгком весе — россиянин Ислам Махачев — не нарушал антидопинговых правил перед боем с Александром Волкановски из Австралии, считает первый российский обладатель чемпионского пояса UFC, актёр Олег Тактаров. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
Махачева заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Сразу же после его победы над Волкановски россиянина обвинили в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед боем. Если этот факт докажут, Махачева могут дисквалифицировать на срок до двух лет.
"Махачев — чистый. Я искренне не понимаю запрет на капельницы. Вот выпил ты воды, а она может войти через вену — это будет гораздо эффективнее. Не понимаю, зачем всё это делают, но им, наверное, виднее. Тем более использование капельницы ещё надо доказать. Не думаю, что в титульном бою ребята настолько рисковали, зная, что есть запрет на капельницы", — сказал Тактаров.
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Напомним, Ислам Махачев одолел Александра Волкановски в бою за пояс чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 284 в австралийском городе Перт. Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей. После он сообщил, что не собирается завершать карьеру и может провести реванш с Волкановски.
ТАСС / EPA / RICHARD WAINWRIGHT