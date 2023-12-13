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Тренер рассказала россиянам, как пакет крупы поможет избавиться от боли в спине

Тренер Черная: Упражнение с пакетом крупы поможет избавиться от боли в спине

13 декабря, 09:21
<p>Упражнение с пакетом крупы поможет избавиться от боли в спине. Обложка © Unsplash</p>

Упражнение с пакетом крупы поможет избавиться от боли в спине. Обложка © Unsplash

Современный человек ведёт малоподвижный образ жизни: сидит в транспорте по пути на работу, сидит в офисе на неудобных стульях, сидит дома на диване. И чаще всего самым уязвимым местом становится поясница: она болит практически у каждого второго, если не у каждого первого. Практикующий тренер системы бережного фитнеса Анастасия Черная рассказала читателям Лайфа о секретных упражнениях, которые помогут избавиться от боли в спине.

Самое большое заблуждение — что спину нужно закачивать, когда она у вас начинает болеть. Это может привести к усугублению состояния. На самом деле, первое, что нужно сделать, когда у вас идёт спазмирование мышц, это их расслабить.

Анастасия Черная

Практикующий тренер системы бережного фитнеса

<p>Самое большое заблуждение — что спину нужно закачивать, когда она у вас начинает болеть. Это может привести к усугублению состояния. На самом деле, первое, что нужно сделать, когда у вас идёт спазмирование мышц, это их расслабить.</p>
<p>Самое большое заблуждение — что спину нужно закачивать, когда она у вас начинает болеть. Это может привести к усугублению состояния. На самом деле, первое, что нужно сделать, когда у вас идёт спазмирование мышц, это их расслабить.</p>

Упражнение №1.

Лечь на спину, согнув ноги в коленях. Поясница, спина полностью прижата, вам должно быть комфортно лежать. На низ живота положите пакет крупы весом от 800 граммов до килограмма (не больше!). Расслабьтесь, просто лежите и дышите, а вес крупы будет потихонечку давить на живот, что позволит избавиться от боли в спине.

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Упражнение №2.

Поза ребёнка: сядьте на колени и ягодицами тянитесь к пяткам, руки вытяните либо вперёд, либо вдоль тела. Ваша задача — прижать ягодицы к пяткам для того, чтобы поясница вытянулась.

Упражнение №3.

Работайте с осанкой: вытягивайтесь, тянитесь макушкой вверх, плечи вниз, лопатки стремятся друг к другу, слегка подкручивать таз. А вот распространённое упражнение "лодочка" (лёжа на животе одновременно поднимать руки и ноги) может вас травмировать, уточняет Черная.

Также тренер советует не наклоняться к предмету на полу или на нижний полке — лучше приседать, потому что таким образом вы и качаете ягодицы и ваша поясница не страдает.

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А ранее тренер заявила об опасности катания на коньках в наушниках. Из-за них можно не услышать приближающегося человека, у которого не получается затормозить, но он подаёт звуковые сигналы. Это приведёт к травмам.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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