Россиянам рассказали, как одеваться на открытый каток, чтобы потом не слечь с простудой

Старший тренер-преподаватель по фигурному катанию на коньках Татьяна Шилина рассказала Лайфу о необходимости правильного подбора одежды, если вы не хотите заболеть, катаясь на открытом катке.

По её словам, не подхватить болезнь во время активного отдыха на катке поможет трёхслойная одежда.

Первый слой — термобельё, либо колготки (70 ден) и тонкая водолазка.

Второй слой — тёплый свитер или толстовка и горнолыжные (зимние) штаны, желательно на пуху.

Третий слой — не слишком толстая куртка, которая не будет сковывать движения.

Из головных уборов эксперт советует выбирать шапки, которые будут закрывать уши, так как при катании на них попадает поток ветра. Закрыть уши также можно повязкой. Кроме того, с собой необходимо взять перчатки или варежки. Лучше держать при себе запасную пару, так как из-за падений варежки могут промокнуть, а кататься в мокрых категорически нельзя. Тренер также порекомендовала выбирать спортивные носки из плотного материала. Отлично подойдут хоккейные варианты, которые отводят лишнюю влагу.

Всем желаю гладкого льда и только положительных эмоций от катания на коньках! Татьяна Шилина Старший тренер-преподаватель по фигурному катанию, руководитель школы фигурного катания нового ледового комплекса "Чемпион"