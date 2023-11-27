Гинеколог рассказала, какое упражнение поможет женщинам улучшить интимную жизнь

Проверка состояния мышц тазового дна каждые полгода может существенно улучшить женщинам интимную жизнь. Об этом рассказала гинеколог Ольга Вергасова.

Специалист обратила внимание, что многие женщины обращаются к гинекологу только при острых проблемах, таких как болевой синдром или образование кисты. Менее же очевидные проблемы, в частности качество половой жизни, часто остаются незамеченными. Однако и о них важно рассказывать врачу. Как пояснила Вергасова, дисфункция мышц тазового дна может возникнуть из-за их провисания, это чревато растяжением и опущением органов. По её словам, такие проблемы могут быть вызваны беременностью и родами, занятиями профессиональным спортом, избыточным весом и дисплазией соединительной ткани — это генетическое нарушение, при котором мышцы, кости, хрящи и сухожилия оказываются недостаточно развитыми для выполнения своих функций.

Симптомами дисфункции мышц тазового дна является ощущение тяжести внизу живота и промежности, а также недержание мочи при физических нагрузках, смехе или чихании. Кроме того, нередко появляется боль во время секса и возникают воспалительные заболевания, к примеру цистит или вагинит. Для эффективного решения проблемы, как подчеркнула Вергасова, не стоит уповать на советы в соцсетях, важно обратиться к врачу, который назначит необходимое лечение. Справиться с патологией, к слову, могут помочь упражнения Кегеля для мышц тазового дна, однако их нужно выполнять под контролем специалиста.

"Когда я прошу пациенток показать, как они выполняют упражнения Кегеля, в большинстве случаев выясняется, что они выполняют его так, что глубокие мышцы оказываются не задействованы. Поэтому, прежде чем начать регулярно делать упражнения Кегеля, важно убедиться, что вы выполняете их правильно и эффективно", — добавила гинеколог в беседе с "Газетой.ru".