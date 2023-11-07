Россиянам на "зажировке" назвали топ-8 упражнений, чтобы убрать бока

Летняя пора позади, наступила осень — время хандры и плохой погоды. У людей обычно в это время пропадает стремление постоянно заниматься спортом, а взамен приходят вечерние просмотры сериалов и поедание чего-нибудь вкусненького на ночь. Но так нельзя, если вы хотите иметь отличную фигуру круглый год. Однако, если вы уже сошли с дистанции, а отражение в зеркале не нравится, стали появляться бока, Лайф узнал, как за 10–15 минут в день вернуться к идеальной талии.

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина назвала топ-8 упражнений, которые помогут убрать бока:

1. Исходное положение — стойка ноги врозь, руки за головой, выполняем скручивание. Махом согнутой правой ногой потянуться к локтю левой руки. Выполнить 15 махов правой ногой, затем — левой ногой.

2. Исходное положение — стоя на коленях, руки вверх, выполняем небольшой поворот направо, правой рукой касаемся левой стопы. Затем повторить упражнение на левую сторону с касанием левой рукой правой стопы.

3. Исходное положение — лёжа на правом боку, правая рука вытянута вперёд, лежит перед собой, левая рука за головой, ноги согнуты в коленях точно по линии колени-живот-грудь. Поднять левую ногу. Потянуться локтем левой руки к левому колену. Выполнить упражнение 20 раз на правом и 20 раз на левом боку.

4. Исходное положение — лёжа на правом боку, правая рука в упоре на локте за головой, левая рука в упоре перед грудью. Ноги прямые. Выполнять подъёмы прямых ног 20–25 раз на правом, а затем — на левом боку.

5. Исходное положение — лёжа на спине, ноги прямые, подняты вверх на 90⁰, руки в стороны ладонями вниз. Опустить на пол согнутые в коленях ноги вправо, затем вернуться в исходное положение. Повторить упражнение влево. Выполнить 30 раз (по 15 раз в каждую сторону).

6. Исходное положение — лёжа на животе, руки в стороны ладонями книзу. Правой ногой коснуться левой ладони, не отрывая плеч и рук от пола. То же проделать левой ногой. Повторить упражнение по 10-15 раз на каждую ногу.

7. Исходное положение — лёжа на спине, ноги согнутые в упоре, пятки как можно ближе к ягодицам, руки вдоль туловища. Поднимая плечи, тянемся правой рукой к правой стопе, не опуская плеч тянемся левой рукой к левой стопе. Выполнить упражнение 20–30 раз.

8. Исходное положение — упор лёжа на предплечьях (планка). Выполнять 20–30 скручиваний туловища вправо и влево, касаясь тазом пола.

"Выполняя эти упражнения каждый день, вы сможете достичь идеальной формы. Но не следует забывать, что перед началом выполнения упражнений нужно обязательно подготовить свой организм к предстоящей нагрузке — сделать разминку. После выполнения предлагаемого комплекса потянуть работающие мышцы упражнениями на растяжку. Соблюдать правильный режим дня и сбалансированное питание", — добавила Сиверкина.