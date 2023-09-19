Как "кошка" поможет вашей спине: Врач поделилась простыми упражнениями от остеохондроза

Боли в спине при сидячей работе являются сигналом того, что мышцы избыточно напряжены или, наоборот, стали слишком слабыми — и позвоночнику не хватает опоры. Исправить ситуацию помогут тренировки, однако выполнять их нужно с особой осторожностью, чтобы не спровоцировать осложнения. Об этом Лайфу рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Нина Зубова.

"С остеохондрозом обычно связывают боль в пояснице, шее или других отделах позвоночника, вызванную малоподвижным образом жизни или возникающую по мере естественного старения. Как правило, она появляется на фоне дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника", — пояснила эксперт.

По её словам, остановить дегенеративные процессы невозможно, однако можно улучшить состояние регулярными занятиями спортом. Сильные мышцы работают как корсет: они поддерживают позвоночник в правильном положении, уменьшают давление на позвонки и диски, снижают риск защемлений нервных корешков. Перед выполнением упражнений важно сделать разминку, чтобы разогреть мышцы и снизить риск повреждений: подойдут аккуратные повороты головы и туловища, махи руками. Уже после разминки можно переходить к основному блоку.

"Незнайка"

Нужно встать прямо, опустить руки вниз и медленно вращать плечами вперёд и назад по 10–15 раз. Упражнение поможет улучшить кровообращение и укрепить мышцы шеи и верхней части спины.

"Мельница"

Для этого упражнения надо поставить ноги шире плеч, наклониться так, чтобы угол между ногами и корпусом составлял 90 градусов, а затем по очереди тянуться кистями рук к противоположной стопе. Такие скручивания аккуратно растягивают мышцы и улучшают их кровоснабжение.

"Кошка"

При выполнении "кошки" нужно встать на четвереньки и, опустив голову, прогнуть спину, пытаясь дотянуться позвонками до потолка. После этого надо поднять голову, а спину прогнуть в обратную сторону. При этом грудная клетка, живот и таз должны тянуться в сторону пола. Упражнение, направленное на улучшение кровообращения в мышцах спины, следует повторить 10–15 раз, плавно переходя от одной позиции к другой.

"Стрела"

Из положения на четвереньках правую руку нужно вытянуть вперёд, а левую ногу поставить назад так, чтобы они располагались параллельно полу. Удерживать позицию необходимо на протяжении нескольких секунд, а затем повторить упражнение с левой рукой и правой ногой. Для каждой стороны выполнить 10–15 повторений. Упражнение поможет укрепить мышцы спины и повысить стабильность позвоночника.

"Для профилактики остеохондроза эффективны плавание, скандинавская ходьба, пилатес и йога. Однако, если спина уже беспокоит, то перед началом занятий следует проконсультироваться с врачом и предупредить о своём состоянии здоровья инструктора", — заключила медик.