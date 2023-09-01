Названо 4 лучших способа убрать вдовий горб на шее, который блокирует приток крови к мозгу

Скоплением жира на шее, или вдовьим горбом или холмиком называют уплотнение в шейно-плечевой области на уровне нижних шейных позвонков. Одной из причин считается гиподинамия, постоянное напряжение мышц спины. Об этом Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Так, замещение мышечной ткани фиброзной и жировой происходит при постоянной работе за компьютером. Также появлению горба способствуют травмы шейного отдела позвоночника, остеохондроз. Разрушаются нормальные ткани, а их место занимают фиброзные и жировые", — добавил он.

Кроме того, "вдовий холмик" возникает из-за нарушения работы эндокринных желез. Например, при климаксе снижается число эстрогенов, их заменяет тестостерон, вызывающий ожирение по мужскому типу. Иногда, продолжил медик, при болезни Иценко-Кушинга, когда вырабатывается много глюкокортикоидов, тоже возникает жир на шее. И, наконец, липома порой провоцирует подобное уплотнение.

"Горб приводит к напряжению мышц шеи, возникает спазм сосудов шеи, который приводит к ухудшению кровоснабжения органов и тканей шеи и головы. Это проявляется в головокружении, повышенной утомляемости, частых головных болях. Возрастает риск транзиторных ишемических атак головного мозга", — предупредил собеседник Лайфа.

Для лечения необходимо понять, из-за чего возник "вдовий холмик", провести комплексное обследование. Самыми действенными способами справиться с проблемой являются физиотерапия, массаж, вытяжение позвоночника, хирургия.