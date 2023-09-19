Врач раскрыл неожиданную пользу от утренних потягушек

Потягивания после пробуждения позволяют не только приятно размять мышцы, но и подготовить организм к продуктивной работе. Вкупе с дыхательными упражнениями они составляют так называемую гигиеническую гимнастику, пояснил врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко.

"Когда мы просыпаемся, надо начинать зарядку с потягушек. То есть мы потянулись, выполнили упражнения на растяжку рук, ног, мышц спины, зевнули, повторили упражнения. Утренняя зарядка позволяет мобилизовать нервную систему, чтобы она сказала: "Окей!" После этого мы готовы бежать и работать", — добавил специалист.

По словам врача, пренебрегать не следует и дыхательными упражнениями. Они позволяют восстановить баланс кислорода и углекислого газа, который нарушается по ночам. В результате общее физическое состояние организма улучшается, поделился Бондаренко с радио Sputnik.