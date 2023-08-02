Россиянам назвали 8 неочевидных причин боли в груди

Боль в груди не всегда является признаком патологии сердца. В некоторых случаях неприятные ощущения могут возникнуть при заболеваниях опорно-двигательной системы или воспалительных процессах в лёгких. Об этом рассказал Лайфу терапевт, кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов.

"Кроме того, межрёберная невралгия может вызывать болевые ощущения, которые ошибочно принимаются за кардиалгию. Заболевания пищевода и поджелудочной железы, психоэмоциональные перегрузки, вызванные чрезмерным стрессом или депрессией, также могут стать причиной болевого синдрома в области сердца", — пояснил доктор.

При болях в области сердца важно обратиться к компетентному врачу, который сможет поставить грамотный диагноз и назначить лечение. Обычно выполняется электрокардиография (ЭКГ) для исключения острой ситуации. Пациентов, как правило, беспокоят ангинозные боли, которые возникают при стенокардии, отметил Османов. Им характерно сжимающее или жгучее ощущение за грудиной, длящееся от 5 до 15 минут. Обычно они возникают после физических нагрузок или из-за стресса и проходят после пяти–десяти минут отдыха или приёма нитроглицерина.

Боль, которая не связана с заболеванием сердца, бывает ноющей и колющей, длится до пяти минут или более часа. Зачастую возникает из-за кашля, глубокого дыхания, после приёма пищи или изменения положения тела. Также причиной может быть переохлаждение или травма грудной клетки.

"Как правило, сердечная боль сопровождается такими симптомами, как слабость, потливость, сердцебиение, нехватка воздуха и тревога. Поэтому, если наблюдается выраженная боль в груди, слабость, низкое давление, резкое возбуждение, холодный и влажный пот, необходимо немедленно вызвать скорую и находиться под присмотром окружающих до приезда врачебной бригады", — сказал кардиолог.