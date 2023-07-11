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11 июля, 11:00

Кардиолог раскрыл правду о том, как марафоны-сушки убивают здоровье

Кардиолог Кадин: Марафоны-сушки особенно опасны для гипертоников

<p>По окончании сушки возникает эффект рикошета: вес нарастает быстрее, чем раньше. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/lrQPTQs7nQQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jonathan Borba / Unsplash </a></p>

По окончании сушки возникает эффект рикошета: вес нарастает быстрее, чем раньше. Фото © Jonathan Borba / Unsplash

К процессу сброса веса и физическим нагрузкам нужно подходить ответственно и остерегаться популярных в Сети марафонов-сушек, направленных на экстремальное избавление от подкожного жира. Об этом читателей Лайфа предупредил кардиолог клиники "Евроонко" и кандидат медицинских наук Сергей Кадин.

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"Для безопасного и надёжного эффекта нужно время — минус один килограмм в неделю, не больше, а из нагрузок — поначалу ходьба один-два часа в день. Но часто людям хочется всего и сразу, и им предлагают некую сушку — жёсткий, почти голодный режим питания и интенсивные нагрузки", предостерегает врач.

По словам собеседника Лайфа, такие нагрузки легко переносит далеко не каждый опытный спортсмен. Что уж говорить о пациентах с ожирением или, например, с гипертонией. К тому же за короткий промежуток времени даже при дополнительных мотивационных стимулах — в сушках это обычно призы, бонусы или накопление баллов — не успевает выработаться настоящая привычка к здоровому образу жизни, сетует врач.

"В результате по окончании сушки возникает эффект рикошета: вес нарастает быстрее, чем раньше, а гипертония берёт своё с лихвой, доходит и до госпитализации, неоднократно наблюдал такое лично", — поделился кардиолог.

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Ранее Лайф писал, что гипертоники часто прибегают к народным методам лечения заболевания, однако увлечение подобными способами может стать причиной тяжёлых последствий для здоровья. О самых вредных из них кардиолог Кадин поведал в этом материале.

Марина Калегина
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