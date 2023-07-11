Кардиолог раскрыл правду о том, как марафоны-сушки убивают здоровье

К процессу сброса веса и физическим нагрузкам нужно подходить ответственно и остерегаться популярных в Сети марафонов-сушек, направленных на экстремальное избавление от подкожного жира. Об этом читателей Лайфа предупредил кардиолог клиники "Евроонко" и кандидат медицинских наук Сергей Кадин.

"Для безопасного и надёжного эффекта нужно время — минус один килограмм в неделю, не больше, а из нагрузок — поначалу ходьба один-два часа в день. Но часто людям хочется всего и сразу, и им предлагают некую сушку — жёсткий, почти голодный режим питания и интенсивные нагрузки", — предостерегает врач.

По словам собеседника Лайфа, такие нагрузки легко переносит далеко не каждый опытный спортсмен. Что уж говорить о пациентах с ожирением или, например, с гипертонией. К тому же за короткий промежуток времени даже при дополнительных мотивационных стимулах — в сушках это обычно призы, бонусы или накопление баллов — не успевает выработаться настоящая привычка к здоровому образу жизни, сетует врач.

"В результате по окончании сушки возникает эффект рикошета: вес нарастает быстрее, чем раньше, а гипертония берёт своё с лихвой, доходит и до госпитализации, неоднократно наблюдал такое лично", — поделился кардиолог.