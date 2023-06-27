Кардиолог назвал самые опасные народные методы лечения гипертонии

Гипертоники часто прибегают к народным методам лечения заболевания, однако увлечение подобными способами может стать причиной тяжёлых последствий для здоровья. Об этом Лайфу рассказал кардиолог клиники "Евроонко", кандидат медицинских наук Сергей Кадин.

Он пояснил, что в действительности никаких истинно народных средств от гипертонии не существует, так как в те далёкие времена, когда формировалось лечение травами, не было даже понятия об артериальном давлении. Отдельные растения дают некоторый эффект в борьбе с болезнью, поэтому сегодня существует ряд БАДов на их основе.

"Тот факт, что у некоторых растительных компонентов или традиционных процедур научными методами был впоследствии обнаружен гипотензивный эффект, не относит современные биологически активные добавки или физиотерапевтические методы к народной медицине, поэтому лучше говорить не о народной медицине, а о заблуждениях, с ней связанных", — отметил медик.

Одно из заблуждений — это то, что баня и сауны могут улучшить состояние больного. Но это не так. Для здорового человека банные процедуры — это тренировка сосудов и сердца, повышающая устойчивость к стрессу, помогающая снять накопившуюся усталость, ускорить восстановление после нагрузок. Однако всё это достигается за счёт интенсивной работы сердечной мышцы, поэтому при высоком давлении нагревание в бане может спровоцировать гипертонический криз, предупредил Кадин.

"Таким образом, при гипертонической болезни баня уместна, но только в спокойный период и небольшими дозами", — подчеркнул он.

По его словам, не стоит переоценивать и так называемую натуропатию. Некоторые природные вещества действительно обладают полезными свойствами, однако они всё равно не являются альтернативой медикаментозному лечению.