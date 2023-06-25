Кардиолог назвал 5 причин "молодого" инфаркта
Врач Османов: Для профилактики инфаркта нужно следить за уровнем холестерина
Инфаркт (или сердечный приступ) — это острая форма ишемической болезни сердца, когда кровоснабжение сердечной мышцы прекращается или снижается из-за заболевания коронарных артерий. Это может привести к повреждению или гибели тканей сердца. В каком возрасте может случиться инфаркт и можно ли его предотвратить, Лайфу рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов.
"Как правило, инфаркт возникает у людей старше 45–50 лет, так как с возрастом возрастает вероятность развития атеросклероза, высокого кровяного давления и других факторов риска для заболеваний сердца. Однако инфаркт может случиться и в молодом возрасте по нескольким причинам", — уточняет эксперт.
Причины инфаркта в молодом возрасте:
- Генетическая предрасположенность: если у близких родственников был инфаркт в молодом возрасте, есть большой риск унаследовать от них гены, повышающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков.
- Ожирение и низкая физическая активность: люди, которые ведут сидячий образ жизни и имеют лишний вес, тоже имеют повышенный риск развития болезней сердца.
- Ряд таких заболеваний, как сахарный диабет, высокий уровень холестерина, гипертония.
- Длительный и чрезмерный стресс, особенно если он накладывается на другие факторы риска.
Чтобы обезопасить себя от инфаркта, придерживайтесь нескольких простых правил:
- Правильно питайтесь: избегайте жирной и сладкой пищи, употребляйте больше фруктов, овощей, зерновых культур.
- Ведите активный образ жизни: занимайтесь спортом, ходите на прогулки, поднимайтесь по лестнице вместо лифта.
- Откажитесь от вредных привычек: курение и употребление алкоголя ухудшают состояние кровеносных сосудов и способствуют возникновению болезней сердца.
- Контролируйте артериальное давление и уровень холестерина, регулярно проходите медицинские обследования.
- Избегайте стрессовых ситуаций: нужно держать эмоциональное равновесие и найти свои собственные методы справляться со стрессом.
Кстати, согласно статистике, днём недели, когда вероятность инфаркта выше всего, является понедельник. К такому выводу пришли ирландские учёные. Подробнее об исследовании читайте здесь.
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