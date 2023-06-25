Кардиолог назвал 5 причин "молодого" инфаркта

Инфаркт (или сердечный приступ) — это острая форма ишемической болезни сердца, когда кровоснабжение сердечной мышцы прекращается или снижается из-за заболевания коронарных артерий. Это может привести к повреждению или гибели тканей сердца. В каком возрасте может случиться инфаркт и можно ли его предотвратить, Лайфу рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов.

"Как правило, инфаркт возникает у людей старше 45–50 лет, так как с возрастом возрастает вероятность развития атеросклероза, высокого кровяного давления и других факторов риска для заболеваний сердца. Однако инфаркт может случиться и в молодом возрасте по нескольким причинам", — уточняет эксперт.

Причины инфаркта в молодом возрасте: Генетическая предрасположенность: если у близких родственников был инфаркт в молодом возрасте, есть большой риск унаследовать от них гены, повышающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. Ожирение и низкая физическая активность: люди, которые ведут сидячий образ жизни и имеют лишний вес, тоже имеют повышенный риск развития болезней сердца. Ряд таких заболеваний, как сахарный диабет, высокий уровень холестерина, гипертония. Длительный и чрезмерный стресс, особенно если он накладывается на другие факторы риска.