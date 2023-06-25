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25 июня, 09:00

Кардиолог назвал 5 причин "молодого" инфаркта

Врач Османов: Для профилактики инфаркта нужно следить за уровнем холестерина

Инфаркт (или сердечный приступ) — это острая форма ишемической болезни сердца, когда кровоснабжение сердечной мышцы прекращается или снижается из-за заболевания коронарных артерий. Это может привести к повреждению или гибели тканей сердца. В каком возрасте может случиться инфаркт и можно ли его предотвратить, Лайфу рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов.

"Как правило, инфаркт возникает у людей старше 45–50 лет, так как с возрастом возрастает вероятность развития атеросклероза, высокого кровяного давления и других факторов риска для заболеваний сердца. Однако инфаркт может случиться и в молодом возрасте по нескольким причинам", — уточняет эксперт.

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Причины инфаркта в молодом возрасте:

  1. Генетическая предрасположенность: если у близких родственников был инфаркт в молодом возрасте, есть большой риск унаследовать от них гены, повышающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  2. Вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков.
  3. Ожирение и низкая физическая активность: люди, которые ведут сидячий образ жизни и имеют лишний вес, тоже имеют повышенный риск развития болезней сердца.
  4. Ряд таких заболеваний, как сахарный диабет, высокий уровень холестерина, гипертония.
  5. Длительный и чрезмерный стресс, особенно если он накладывается на другие факторы риска.

Чтобы обезопасить себя от инфаркта, придерживайтесь нескольких простых правил:

  1. Правильно питайтесь: избегайте жирной и сладкой пищи, употребляйте больше фруктов, овощей, зерновых культур.
  2. Ведите активный образ жизни: занимайтесь спортом, ходите на прогулки, поднимайтесь по лестнице вместо лифта.
  3. Откажитесь от вредных привычек: курение и употребление алкоголя ухудшают состояние кровеносных сосудов и способствуют возникновению болезней сердца.
  4. Контролируйте артериальное давление и уровень холестерина, регулярно проходите медицинские обследования.
  5. Избегайте стрессовых ситуаций: нужно держать эмоциональное равновесие и найти свои собственные методы справляться со стрессом.
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Кстати, согласно статистике, днём недели, когда вероятность инфаркта выше всего, является понедельник. К такому выводу пришли ирландские учёные. Подробнее об исследовании читайте здесь.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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