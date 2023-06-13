Врач назвал малоизвестный симптом приближающегося инфаркта

Боль в груди — широко известный предвестник инфаркта, но существуют и скрытые симптомы приступа, о которых многие не знают. О них рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Прежде всего он упомянул неспособность человека одновременно поднять обе руки над головой.

"У человека может просто ухудшиться общее самочувствие, он будет ощущать заметную слабость. В некоторых случаях люди плохо переносят любые нагрузки или даже неспособны поднять руки и ноги", — отметил Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

Иногда об инфаркте говорят головокружения и сильная одышка. При этом боли могут быть не только в области сердца — порой они отдают в другие части тела, в частности живот. Ещё одним симптомом надвигающегося инфаркта является общее недомогание.