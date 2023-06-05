Учёные выяснили, в какой день недели риск инфаркта выше

Они изучили истории болезни более десяти тысяч ирландцев, госпитализированных с инфарктом миокарда в период с 2013 по 2018 год. Так, было обнаружено, что всплеск числа поступивших в больницу пациентов-сердечников чаще всего приходится на начало и конец недели — понедельник и воскресенье соответственно. На данный момент до конца объяснить эту закономерность ещё не удалось, но прежде в научных работах высказывались предположения, что это может быть связано с циркадными ритмами. Медики также не исключают, что вероятность сердечного приступа возрастает именно в первый рабочий день недели, так как человек находится в состоянии стресса.