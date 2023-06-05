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5 июня, 13:23

Учёные выяснили, в какой день недели риск инфаркта выше

News Medical: Понедельник оказался днём с самой высокой вероятностью инфаркта

Согласно статистике, днём недели, когда выше всего вероятность инфаркта, является понедельник. К такому выводу пришли учёные Белфастского фонда здравоохранения и соцзащиты и Королевского колледжа хирургов Ирландии, сообщает издание News Medical.

Они изучили истории болезни более десяти тысяч ирландцев, госпитализированных с инфарктом миокарда в период с 2013 по 2018 год. Так, было обнаружено, что всплеск числа поступивших в больницу пациентов-сердечников чаще всего приходится на начало и конец недели — понедельник и воскресенье соответственно. На данный момент до конца объяснить эту закономерность ещё не удалось, но прежде в научных работах высказывались предположения, что это может быть связано с циркадными ритмами. Медики также не исключают, что вероятность сердечного приступа возрастает именно в первый рабочий день недели, так как человек находится в состоянии стресса.

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А ранее физик Наталья Клейменова заявила, что утром при магнитных бурях повышается риск инфаркта. По её словам, в этом большую роль играют колебания магнитного поля.

Обложка ©

Freepik / stefamerpik

Наталья Исакова
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