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21 апреля, 22:01

Названы первые симптомы неизлечимой болезни из-за сидячего образа жизни

Травматолог-ортопед Дунаев перечислил первые симптомы межпозвоночной грыжи

Из-за сидячего образа жизни и редких физических нагрузок возникает риск развития межпозвоночной грыжи. Об этом рассказал травматолог-ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев.

По словам медика, частая боль в пояснице может свидетельствовать о разрушении структуры позвоночника. Отрицательно на него влияют неправильные занятия спортом или низкая физическая активность, постоянное пребывание в положении сидя, нарушение осанки, подъём тяжестей. При таком образе жизни развивается остеохондроз или межпозвоночная грыжа.

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Ортопед отметил, что износ и изменение межпозвоночного диска приводят к его выпячиванию за пределы позвоночного столба. Если при этом целостность конструкции сохраняется, то речь идёт о протрузии — начальной стадии грыжи. Возникает же она при разрушении внешней оболочки диска и выходе его ядра в позвоночный канал. Эти изменения заметить сложно. Недуг даёт о себе знать, если выпячивающий диск начинает давить на кровеносные сосуды и корешки спинного мозга.

"Для грыжи характерна острая боль. Из-за отёка и воспаления в области грыжи увеличивается давление на корешок, возникают прострелы в другие части тела и органы, функции которых нарушаются при длительном течении патологии. Возможно онемение участков кожи, куда пострадавший корешок передаёт нервные импульсы. Например, грыжа в пояснице приводит к онемению пятки", — пояснил врач в беседе с "Лентой.ру".

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Специалист также напомнил, что избавиться от грыжи сложно, часто требуется операционное вмешательство. Чтобы диагностировать изменения межпозвонковых дисков на раннем этапе, нужно регулярно посещать травматолога-ортопеда. Кроме того, нужно проводить профилактику протрузий и грыж — держать осанку, умеренно заниматься спортом, использовать бандаж при подъёме тяжестей, спать на ортопедической подушке и матрасе, сбалансированно питаться и контролировать вес, подытожил Дунаев.

Ранее Лайф писал о том, что неудобное положение тела во время сна из-за плохой подушки может усугубить течение остеохондроза и вызвать боль в спине и шее. По словам травматолога-ортопеда Михаила Игнатова, всем рекомендуется спать на ортопедических подушках.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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