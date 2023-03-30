Ортопед перечислил причины хруста в коленях и объяснил, когда стоит обращаться к врачу

Существует несколько причин скрипа в коленях: как безобидных, так и нет. Об этом в беседе с Лайфом рассказал травматолог-ортопед, заведующий отделением Клинического госпиталя на Яузе Евгений Балесков.

"Поскольку в суставе всегда есть синовиальная жидкость, которая смазывает и питает сустав, то в ней есть растворённые газы, которые иногда могут покидать жидкую часть. При движениях эти пузырьки газа лопаются, тем самым вызывая хруст. Это безобидная история, которая не требует никакого лечения", — пояснил доктор.

Второй вариант появления хруста, по словам медика, касается синовиальных складок. Они могут по разным причинам гипертрофироваться, увеличиваться в размерах на фоне перегрузки или травмы. Кроме того, сустав может иметь такое строение от рождения. Если этот хруст не вызывает боли, то никакого лечения не требуется. Если же есть прямая взаимосвязь — хруст и боль в одной точке, то необходимо дообследование пациента, МРТ, отметил собеседник Лайфа.

Третий вариант появления хруста вызывают тендиниты — воспаления сухожильной ткани. Они проходят вдоль сустава, воспаляются и могут прищёлкивать, тем самым вызывая хруст. Балесков добавил, что это очень редкая история, тем не менее такое тоже может быть. Четвёртым вариантом врач назвал артроз, которого больше всего боятся пациенты. Лучшая диагностика в этом случае, по словам врача, — это МРТ. Ещё причиной хруста может быть гипермобильность суставов — наследственное изменение соединительной ткани, приводящее к излишней растяжимости.

"Самая, так сказать, противная группа — это артриты. Это когда в суставе формируется воспаление по тем или иным причинам, как ревматоидный артрит, который формируется на фоне аутоиммунных заболеваний, при этом отсутствует инфекционный агент. И артриты, вызванные нарушением обменных процессов, — это подагра и похожие заболевания, когда на хряще происходит отложение солей мочевой кислоты", — объяснил ортопед и подчеркнул, что всё это требует консультации врача в том случае, если хруст вызывает боль.