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8 апреля, 10:53

Мануальный терапевт рассказал, почему при сколиозе могут быть проблемы с сердцем

Ортопед Волков объяснил боль в сердце при сколиозе деформацией грудной клетки

Сколиоз может вызвать проблемы с сердцем, поскольку искривление позвоночника при данном недуге влияет на рёбра и вызывает деформацию грудной клетки. Об этом Лайфу рассказал мануальный терапевт, травматолог-ортопед Пётр Волков.

Мануальный терапевт, травматолог-ортопед Пётр Волков © Фото предоставлено Лайфу

Мануальный терапевт, травматолог-ортопед Пётр Волков © Фото предоставлено Лайфу

"Дело в том, что сердце прикрыто рёбрами, которые крепятся к грудине и грудным позвонкам. При "скручивании" и боковом отклонении позвонков идёт функциональный блок и перегрузка межпозвоночных, рёберно-позвоночных и грудино-рёберных суставов, поэтому это приводит к деформации грудной клетки, что может приводить к боли в области сердца", — отметил он.

Медик указал, что боль в сердце также может появиться из-за сдавливания межрёберного нерва. При выраженном сколиозе сердце и лёгкие подвергаются механическому давлению.

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В подобной ситуации врач рекомендовал обратиться к специалисту, исключить сердечную и лёгочную патологии, сделать ЭКГ и рентгенографию грудной клетки. В некоторых случаях может возникнуть необходимость МРТ. Чтобы исправить ситуацию, способны помочь мануальная терапия, массаж, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура.

Ранее Лайф писал о том, что неудобное положение тела во время сна из-за плохой подушки может усугубить течение остеохондроза и вызвать боли в спине и шее.

Обложка ©

Freepik / stefamerpik

Ольга Годуненко
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