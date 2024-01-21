Фитнес-эксперт объяснил, как тренироваться, чтобы калории сжигались даже во время отдыха
Express: Силовые или мышечные тренировки способствуют ускорению метаболизма
Кардиотренировки в целом позволяют сжигать больше калорий, однако не стоит недооценивать влияние силовых и мышечных занятий на обмен веществ. Об этом рассказал фитнес-эксперт Джулиан Эрнст.
По его словам, силовые и мышечные тренировки не только помогают похудеть в долгосрочной перспективе, но и способствуют укреплению мышц и костей. В частности, Эрнст посоветовал выполнять становую тягу, румынскую тягу, сгибания рук на бицепс с гантелями, приседания со штангой или грифом.
"Силовая или мышечная тренировка может повысить скорость метаболизма. Так что, даже когда вы расслабляетесь после тренировки, ваше тело продолжает эффективно сжигать калории", — отметил эксперт в беседе с изданием Express.
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