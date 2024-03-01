Угробят здоровье: 6 опасных способов похудеть, пользоваться которыми женщина с мозгами не станет

Сбрасывать лишний вес нужно постепенно. Причём недостаточно просто перестать есть вредное и сделать упор на балансе полезных элементов. Также нужно регулярно ходить на тренировки в спортзал или заниматься дома. Любые другие экстремальные способы похудеть приведут к тяжёлым заболеваниям. Как категорически нельзя сбрасывать лишний вес?

1. Не есть, но пить только кленовый сироп

Методика похудения Бейонсе заключается в отказе от обычной еды и переходе на три продукта. Фото © Shutterstock

С помощью кленового сиропа от лишнего веса избавлялась известная американская певица Бейонсе. В течение дня она не ела ничего. Вместо традиционной пищи артистка делала смесь из лимона, перца и кленового сиропа. Таким образом звезда избавилась от девяти лишних килограммов.

Естественно, тысячи фанатов Бейонсе по всему миру захотели повторить успех своего кумира. Но после отказа от нормальной еды их организм испытывал сильнейший стресс. Почти у всех, кто попробовал экстремальную диету, начала сильно болеть голова, а ещё часто была диарея.

2. Есть глину

Приверженцы этого экстремального способа похудения от еды не отказывались. Они ели глину в виде таблеток или порошка. Некоторые западные звёзды действительно использовали этот метод для похудения и даже сбрасывали вес. Вот только и здоровье полностью убивали, ведь в глине содержится мышьяк, который накапливается в организме и вредит ему.

3. Перестать потреблять жиры

Способы похудеть могут быть опасны даже в том случае, если отказаться от полезных жиров. Фото © Shutterstock

Есть несколько видов такой диеты. Отказываться от вредных жиров действительно безопасно. Но многие перебарщивают и убирают из рациона продукты, которые содержат в себе вообще любые жиры, в том числе масла и орехи.

Но отказ от этого вещества очень опасен. Если в организме будет дефицит жиров, то кожа станет сухой, работа гормонов нарушится, а у мужчин даже может возникнуть половая дисфункция. К тому же вероятность похудеть таким образом довольно низкая.

4. Полностью голодать

Лёгкий способ похудеть может обернуться проблемами со здоровьем. Фото © Shutterstock

Этот способ, пожалуй, один из самых экстремальных, потому что во время него человек полностью отказывается от еды. Смысл диеты прост: как только организм "съест" всю еду, он переключится на сжигание жиров — и якобы поэтому человек похудеет. Но есть нюанс: чтобы добиться результата, нужно ничего не есть несколько дней.

Далеко не каждый организм сможет пережить такой стресс, поэтому отказ от потребления пищи может привести к летальному исходу. К тому же нет гарантии, что лишние килограммы удастся сбросить. Скорее всего, когда человек снова начнёт есть, он наберёт то, что скинул.

5. Питьё ледяной воды

Некоторые "особенно умные" фитнес-тренеры предлагают заниматься так называемым вымораживанием желудка. Согласно их теории, нужно пить холодную воду до того, как начать есть, и сразу после приёма пищи. Тогда можно потреблять любую еду, и лишние калории якобы не будут откладываться в организме. Вряд ли с помощью такого способа можно сбросить вес. Но зато высока вероятность заболеть ангиной.

6. Использование мочегонного или слабительного

Быстрый способ похудеть с помощью мочегонного или слабительного в долгосрочной перспективе не сработает. Фото © Shutterstock

Оба вида препаратов помогают, если нужно избавиться от лишней жидкости, скопившейся в организме. Благодаря им масса тела действительно может снизиться. Но если регулярно пить слабительное или мочегонное, то это приведёт к серьёзным проблемам со здоровьем. Начнётся обезвоживание организма, да и почки начнут работать хуже.