Какие 6 пандемий страшнее ковида, убивших миллионы людей, уже пережило человечество

Пандемия начинается только в том случае, если недуг переносится на разные материки, континенты и страны. Отличительная черта такого явления — очень высокая смертность. В истории человечества было как минимум несколько страшных эпидемий, которые убили миллионы граждан по всему миру. Какие из них нашим предкам удалось успешно пережить?

1. Чёрная оспа

Какие были пандемии, чуть не убившие мир? Фото © Wikipedia

Пандемия кошмарила весь мир довольно долго — с IV по XX век. Недуг был не только смертоносным, но и очень страшным, ведь туловище заражённого было усыпано язвами. Выживали лишь немногие, а о заболевании помнили всю жизнь. Ведь после волдырей на теле появлялись страшные шрамы.

Пика в Европе болезнь достигла в XVIII веке. Тогда от неё умерло около 60 миллионов граждан. Но, к счастью, сейчас чёрная оспа полностью побеждена. Последнее заражение обнаружили в 1978 году, и больше таких случаев зафиксировано не было.

2. "Испанский грипп"

Пандемии хуже, чем ковид: как человечество пережило испанку. Фото © ТАСС / Zuma

Эта пандемия чем-то похожа на ковид. Длилась она с 1918-го по 1919 год включительно. Сначала испанка застала врасплох Францию. Но затем начала распространяться по всей Европе и вышла за её пределы. Интересно, что от испанки умерло больше людей, чем за всю Первую мировую.

Заболевшие умирали в страшных мучениях. Во время сильнейшей лихорадки они кашляли с кровью. Многие даже захлёбывались в собственных выделениях. Но внезапно к весне 1919-го болезнь сама по себе сошла на нет. Количество заражённых резко снизилось.

3. "Русский грипп"

Страшнейшие пандемии иногда начинались и в России, как, например, "русский грипп". Фото © ТАСС / Репродукция

Вирус зародился в Российской империи в 1889 году и бушевал до 1890-го. Он практически мгновенно перебросился на другие страны и создал для них угрозу. Уже через полтора месяца после начала распространения большая часть планеты подверглась заражению.

Жертвы вируса чувствовали жар, у них болела голова и текли сопли. Смертоносная болезнь проредила население планеты на миллион человек.

4. "Азиатский грипп"

"Азиатский грипп", испанка и оспа — какие пандемии были страшнее ковида? Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Болезнь бушевала с 1956-го по 1958 год включительно. Начала распространяться в Китае. На протяжении следующих нескольких месяцев перетекла на весь мир. Заболевшие жаловались на сильную лихорадку, неприятные ощущения в теле, сковывающий озноб, а также слабость (на что-то похоже, не правда ли?).

Всемирная организация здравоохранения внимательно следила за уровнем смертности в мире. По её данным, от недуга умерло целых два миллиона человек.

5. "Гонконгский грипп"

"Гонконгский грипп" возник в регионе, в честь которого назван. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / BuLiYingXiangGuShiGuan

Как только закончился "азиатский грипп", ему на замену пришёл "гонконгский". Пандемия началась в июле 1968 года. Недуг распространился на Соединённые Штаты, многие страны Европы и другие континенты. Правда, длилась пандемия недолго и завершилась в тот же год. Всего от "гонконгского гриппа" умерло около миллиона человека. 500 тысяч из них — жители Гонконга.

6. Жёлтая лихорадка

Пандемии в истории часто возникали в Африке. Фото © Wikipedia

Возникла болезнь в XIX веке. Переносили её комары. В 1793 году болезнь распространилась на весь мир. Недуг добрался даже до американского штата Филадельфия, в результате чего умерло 10% населения. Кстати, именно из-за этого Соединённые Штаты приняли решение сделать своей столицей Вашингтон.

Пандемия не завершилась даже сейчас. Каждый год жёлтой лихорадкой заражается примерно 200 тысяч человек. Около 30 тысяч из них умирают. Но в 1937-м от недуга разработали вакцину, поэтому тем, кто привьётся, он не страшен. Главное — очень осторожно ездить на отдых в Африку.