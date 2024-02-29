8 отличительных черт внешности, выдающих истинных аристократов, — проверьте себя

Быть аристократом — престижно. Однако далеко не все даже очень богатые люди могут похвастаться своей принадлежностью к касте, ведь для этого они должны соответствовать ряду критериев. Как выглядят настоящие аристократы?

1. Бледная кожа

Человек может определить, что в его роду есть аристократы, по оттенку своей кожи. Фото © Shutterstock

В древние времена люди, кожа которых была почти белой, считались членами высшего общества. Загар не был популярным вплоть до 1980-х. Смуглая кожа была только у представителей рабочего класса, поскольку они всё время трудились в полях и на производстве.

Поэтому если хотите казаться членом высшего общества, то не ходите в солярий и позволяйте себе загорать только на отдыхе за границей. В остальное время года кожа должна быть бледной.

2. Особенности лба

Почти у всех аристократов был высокий лоб, что говорило об их высоком интеллекте. Если у вас такое же строение лица, то автоматически получите этот высокий статус.

Но если лоб низкий от природы, то его можно искусственно "удлинить". Для этого сделайте короткую стрижку спереди. Лицо визуально "вырастет в высоту", и все вокруг будут считать вас аристократом.

3. Особая форма лица

Лучший в мире аристократ имеет либо овальную, либо прямоугольную форму лица. Фото © Shutterstock

У аристократов лицо всегда было либо прямоугольным, либо как минимум просто длинным. Если форма лица округлая, то нужно попытаться сгладить углы косметикой, причёской или различными аксессуарами. Но не у многих девушек это получается. Увы, без вытянутой формы лица аристократом стать не получится.

4. Специфическая форма носа

Люди из высшего общества имели два вида носа: либо прямой, либо с горбинкой. Последняя сейчас не ценится, но и зря.

Говорят, что люди, родившиеся с горбинкой, более целеустремлённые и легче добиваются успеха в жизни. Неслучайно многие бойцы смешанных единоборств не удаляют их, а, наоборот, гордятся своей внешностью. По ним видно, что они идут к своей мечте напролом и ничего не боятся.

5. Тонкая шея

Аристократы 1970-х и более ранних годов отличались длинной шеей. Фото © Shutterstock

На аристократизм указывает и особенность строения этой части тела. У членов высшего общества шея всегда была длинной. У людей с такими характеристиками тела были положительные свойства. Считалось, что они умные, воспитанные и умеют приспосабливаться к любым ситуациям.

6. Фигура

Аристократы всегда были стройными, поскольку работать руками им, в отличие от крестьян, было не нужно. Поэтому и женщины, и мужчины занимались спортом, держали мышцы в тонусе.

Позволить себе располнеть в былые времена могли только крестьяне. Причина была в том, что они ели не совсем здоровую пищу. Поэтому, если хотите казаться аристократом, нужно следить за своей фигурой.

7. Длинные пальцы

Все люди высшего общества — от нерадивого аристократа до гения — следили за своими руками. Фото © Shutterstock

Неслучайно сейчас популярен вид маникюра, когда ногти делают очень длинными. Привычка визуально удлинять пальцы появилась ещё в древние времена.

Дело в том, что у аристократов всегда были такие от рождения. Это свойство тела указывало, что человек умел заниматься долгосрочным планированием и просчитывать свои шаги наперёд.

8. Ухоженные руки

Поскольку аристократам не нужно было заниматься тяжёлым физическим трудом, их руки были ухоженнее и красивее, чем у крестьян. Следовательно, они постоянно ухаживали за кожей. Аристократы не могли позволить себе, чтобы она была жёсткой, как у старой перчатки.

Чтобы соответствовать высшим слоям общества по этому параметру, нужно запастись кремом для рук и постоянно его использовать.