3 секретных способа наполнить гостиную позитивной энергией и привлечь удачу

В гостиной нужно создать благоприятную энергетику, которая будет заряжать всех жильцов квартиры. Для этого нужно придерживаться трёх ключевых правил китайского учения фэншуй. Как именно нужно расположить вещи и на что обращать внимание? Делимся подробной инструкцией.

1. Выбирайте квартиру с правильной планировкой при покупке

Как привлечь удачу? Выбирайте квартиру с правильной планировкой. Фото © Shutterstock

Если только собираетесь купить жилое помещение, то выбирайте его по планировке. Приобретите квартиру, в которой гостиная находится рядом с входной дверью. Тогда комната будет наполняться энергией сама по себе.

"Чтобы в гостиной изначально было достаточное количество активной энергии ян, комната должна быть расположена в передней части дома, неподалёку от входной двери", — обращает внимание эксперт.

2. Не загромождайте комнату

Если ищете, как привлечь удачу и деньги в квартиру, придётся оставить много свободного пространства в гостиной. Фото © Shutterstock

Чтобы энергия накапливалась в гостиной, комната не должна быть загромождена. Мебель нужно расставлять свободно по отношению к другим предметам, чтобы в комнате было много воздуха.

Диван и стулья нужно ставить в углу помещения. Все члены семьи должны иметь возможность свободно подходить к мебели, не обходя никакие препятствия.

3. Подбирайте контрастные цвета при оформлении квартиры

Эффективный способ привлечь удачу и деньги в свою жизнь — клеить обои по определённым правилам. Фото © Shutterstock

Также эксперт по фэншуй Елена Скуратова рассказала "Москве 24", что стены гостиной должны быть оклеены обоями спокойных оттенков. Остальные предметы могут быть более яркого цвета, что поспособствует наполнению дома энергией. "Нельзя забывать, что в любом помещении всё же нужен баланс энергий ян и инь, поэтому хорошо, когда яркий декор выделяется на фоне спокойного, выполненного в приглушённых тонах", — подчёркивает эксперт.