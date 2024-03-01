Звезда "Битвы экстрасенсов" перечислила знаки зодиака, кого ждёт новая любовь в марте 2024

Весна — это не только про цветы и первые тёплые деньки, но и про любовь. Особенно март обещает быть интересным для тех, кто ищет романтики или хочет добавить огонька в уже существующие отношения. Давайте разберёмся, кого из носителей знаков зодиака ждут особенные приключения в сфере чувств.

Знак зодиака Телец — ждите неожиданностей

Три знака зодиака, которых ждёт любовное приключение в марте: Телец. Фото © Freepik

Личностям, кто по гороскопу Телец, стоит приготовиться к необычным предложениям от любимых людей. Может показаться, что это что-то слишком странное, и сначала захочется отказаться. Но не торопитесь! Если подумать, это может оказаться шансом не только получить уникальный опыт, но и вообще перевернуть свою судьбу. Март для Тельцов — время открыться для нового и дать шанс необычным идеям.

Знак зодиака Весы — новые знакомства и укрепление отношений

Весенний романс: кого коснётся купидон в марте — гороскоп для знака зодиака Весы. Фото © Freepik

Для представителей знака зодиака Весы март имеет все шансы стать стартом новой главы в личной жизни. Если вы ещё одиноки, вероятность встретить кого-то особенного очень высока. А если у вас уже есть пара, то отношения станут ещё крепче и теплее. Поддержка и вера любимого человека помогут людям со знаком зодиака Весы почувствовать уверенность в себе и вдохновиться для новых свершений.

Знак зодиака Водолей — кто ищет, тот всегда найдёт

Кому повезёт в любви в первый месяц весны: прогноз для знака зодиака Водолей. Фото © Freepik

Участница "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала "Вечерней Москве" и про судьбу людей со знаком зодиака Водолей. Особенно одинокие представители созвездия будут на волне поиска. Интерес к вам со стороны противоположного пола возрастёт, и есть все шансы встретить кого-то, с кем отлично уживётесь. Может сложиться крепкий и долгосрочный союз. А для Весов в отношениях март принесёт новые эмоции и возможности увидеть своего партнёра под другим углом.