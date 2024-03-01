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"Будет новая коронация": Экстрасенс назвала год, когда Карл III может отречься от престола

1 марта, 12:05
Король Карл III. Обложка © Getty Images / Max Mumby

Король Карл III. Обложка © Getty Images / Max Mumby

Тот факт, что в Британии разработали план на случай смерти короля Карла III, у которого выявили онкологическое заболевание, может сыграть с судьбой монарха злую шутку: подготовка к похоронам живого человека может приблизить кончину. Об этом Life.ru рассказала экстрасенс, астролог Аделина Блэкмун.

В любом случае, даже когда человек находится уже на смертном одре, готовить похороны — это плохая примета. Такое впечатление, что человека раньше времени провожают в последний путь, и делать этого ни в коем случае нельзя. Таким образом можно приблизить смерть и кончину, даже если она не должна была наступить так быстро.

Аделина Блэкмун

Экстрасенс, астролог

В любом случае, даже когда человек находится уже на смертном одре, готовить похороны — это плохая примета. Такое впечатление, что человека раньше времени провожают в последний путь, и делать этого ни в коем случае нельзя. Таким образом можно приблизить смерть и кончину, даже если она не должна была наступить так быстро.
В любом случае, даже когда человек находится уже на смертном одре, готовить похороны — это плохая примета. Такое впечатление, что человека раньше времени провожают в последний путь, и делать этого ни в коем случае нельзя. Таким образом можно приблизить смерть и кончину, даже если она не должна была наступить так быстро.

Астролог не исключает, что уже в 2024 году Карл III по состоянию здоровья может отречься от престола, а в течение этого или следующего года Британию может постичь тяжёлая утрата.

"Конечно же, работают лучшие медики, медицина, но тем не менее от судьбы здесь никак не уйти. Скандалов (в жизни короля. — Прим. Life.ru) будет ещё достаточно, но такое впечатление, что усиливается внимание к престолу, потому как скоро будет новая коронация", — добавила Блэкмун.

Проклятье Виндзоров или пророчество Нострадамуса: Какую судьбу Карла III увидела экстрасенс
Проклятье Виндзоров или пророчество Нострадамуса: Какую судьбу Карла III увидела экстрасенс

Напомним, об онкологическом заболевании Карла III стало известно 5 февраля. Диагностировать рак удалось на ранней стадии. Сам король вышел на связь лишь спустя несколько дней, поблагодарив всех неравнодушных за поддержку.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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