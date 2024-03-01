"Будет новая коронация": Экстрасенс назвала год, когда Карл III может отречься от престола

В любом случае, даже когда человек находится уже на смертном одре, готовить похороны — это плохая примета. Такое впечатление, что человека раньше времени провожают в последний путь, и делать этого ни в коем случае нельзя. Таким образом можно приблизить смерть и кончину, даже если она не должна была наступить так быстро.