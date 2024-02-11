Онкобольной Карл III прервал молчание после страшного диагноза

Король Британии Карл III сделал первое публичное заявление после того, как врачи обнаружили у него рак. Монарх поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, заявив, что тёплые пожелания дают ему сил.

"Все, кто страдает от рака, знают, что такие добрые мысли — самое большое утешение и ободрение", — заявил Карл III.