Онкобольной Карл III прервал молчание после страшного диагноза
Онкобольной король Британии Карл III поблагодарил всех за слова поддержки
Карл III. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
Король Британии Карл III сделал первое публичное заявление после того, как врачи обнаружили у него рак. Монарх поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, заявив, что тёплые пожелания дают ему сил.
"Все, кто страдает от рака, знают, что такие добрые мысли — самое большое утешение и ободрение", — заявил Карл III.
Также король восторженно отозвался о работе медиков, которые занимаются лечением и поддержкой больных раком. Монарх подчеркнул, что всегда восхищался врачами, а личный опыт позволил лишь усилить эти чувства.
О страшном диагнозе 75-летнего короля стало известно в начале февраля. Диагностировать онкологию удалось на ранней стадии. Поддержать отца в Лондон прибыл его младший сын — принц Гарри.