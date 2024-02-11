Регион

Уведомления отключены

11 февраля, 00:10

Онкобольной Карл III прервал молчание после страшного диагноза

Онкобольной король Британии Карл III поблагодарил всех за слова поддержки

Карл III. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Карл III. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Король Британии Карл III сделал первое публичное заявление после того, как врачи обнаружили у него рак. Монарх поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, заявив, что тёплые пожелания дают ему сил.

"Все, кто страдает от рака, знают, что такие добрые мысли — самое большое утешение и ободрение", — заявил Карл III.

Также король восторженно отозвался о работе медиков, которые занимаются лечением и поддержкой больных раком. Монарх подчеркнул, что всегда восхищался врачами, а личный опыт позволил лишь усилить эти чувства.

"Гарри непопулярен": Эксперт объяснила, кто унаследует британский престол после Карла III
"Гарри непопулярен": Эксперт объяснила, кто унаследует британский престол после Карла III

О страшном диагнозе 75-летнего короля стало известно в начале февраля. Диагностировать онкологию удалось на ранней стадии. Поддержать отца в Лондон прибыл его младший сын — принц Гарри.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Великобритания
  • Карл III
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров