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"Гарри непопулярен": Эксперт объяснила, кто унаследует британский престол после Карла III

Эксперт Ананьева: После Карла III британский престол может занять только Уильям

7 февраля, 16:08
Король Великобритании Карл III с сыновьями. Обложка © ТАСС / AP / Martin Meissner

Король Великобритании Карл III с сыновьями. Обложка © ТАСС / AP / Martin Meissner

Вопрос о престолонаследии в Великобритании обострился на фоне обнаружения рака у короля Карла III. Обсуждается, что на трон могут претендовать принц Уильям, его брат — принц Гарри — и Камилла, супруга монарха. Но глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева говорит, что из всех этих родственников Карла III стать королём может только один.

Ананьева напомнила, что в 2011 году в закон были внесены правки, согласно которым престол наследовать может старший ребёнок короля, но необязательно сын. При этом эксперт отрицает, что стать королём может и принц Гарри.

"Гарри непопулярен в Великобритании. Он живёт далеко, узнав о болезни отца, наверное, хочет просто его увидеть, навестить, и, возможно, речь может идти о примирении, учитывая их непростые отношения", — рассказала Ананьева в беседе с радио "Комсомольская правда".

Эксперт также объяснила, что, когда монарх не может временно выполнять свои функции по какой-либо причине, собирается совет старейшин, в который входят члены королевской семьи. Но король Великобритании пока не складывает с себя полномочия, он лишь освободил себя от части функционала.

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Напомним, что 5 февраля Букингемский дворец официально сообщил об онкологии у короля Великобритании Карла III. Премьер-министр королевства Риши Сунак уточнил, что врачам удалось выявить заболевание на ранней стадии. На время лечения монарха наследник престола — принц Уильям — возьмёт на себя исполнение некоторых публичных обязанностей. Также на родину прилетел второй сын Карла III — принц Гарри. Британские журналисты выражают надежду, что болезнь монарха поможет наладить отношения между его сыновьями, испортившиеся после выхода скандальной книги Гарри — Spare ("Запасной").

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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