В Великобритании рассекретили сценарий похорон короля Карла III

В Великобритании рассекретили детали операции "Менайский мост" — это кодовое название плана мероприятий, связанных со смертью короля Карла III. Этот план включает в себя объявление о кончине монарха, период официального траура и подробности государственных похорон. Название же относится к подвесному мосту, который пересекает одноимённый пролив между островом Англси и материковой частью Уэльса.

Отметим, что планирование похорон короля началось почти сразу после похорон его матери, королевы Елизаветы II, и никак не связано с обнаруженным у него заболеванием — раком простаты. В соответствии с планом "Менайский мост" день похорон монарха будет выходным во всём Соединённом Королевстве.

После смерти Карла III Совет престолонаследия выпустит об этом официальное заявление и сообщит о вступлении на престол нового монарха. В соответствии с очерёдностью трон должен занять принц Уильям, за ним следуют его трое детей.