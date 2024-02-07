В Великобритании рассекретили сценарий похорон короля Карла III
Metro: Детали похорон Карла III скрыты под кодовой операцией "Менайский мост"
Планирование похорон короля началось почти сразу после похорон его матери, королевы Елизаветы II. Фото © Michael Tubi / Shutterstock.com
В Великобритании рассекретили детали операции "Менайский мост" — это кодовое название плана мероприятий, связанных со смертью короля Карла III. Этот план включает в себя объявление о кончине монарха, период официального траура и подробности государственных похорон. Название же относится к подвесному мосту, который пересекает одноимённый пролив между островом Англси и материковой частью Уэльса.
Отметим, что планирование похорон короля началось почти сразу после похорон его матери, королевы Елизаветы II, и никак не связано с обнаруженным у него заболеванием — раком простаты. В соответствии с планом "Менайский мост" день похорон монарха будет выходным во всём Соединённом Королевстве.
После смерти Карла III Совет престолонаследия выпустит об этом официальное заявление и сообщит о вступлении на престол нового монарха. В соответствии с очерёдностью трон должен занять принц Уильям, за ним следуют его трое детей.
Гроб с телом короля выставят в Сент-Джеймсском дворце на три дня, чтобы подданные могли с ним проститься. Сама же похоронная церемония и отпевание монарха, как предписывает план "Менайский мост", состоятся в Вестминстерском аббатстве, затем тело перевезут в Виндзорский замок и похоронят в усыпальнице часовни святого Георгия.
Напомним, что 5 февраля Букингемский дворец официально сообщил об онкологии у короля Великобритании Карла III. Премьер-министр королевства Риши Сунак уточнил, что врачам удалось выявить заболевание на ранней стадии. Кстати, ещё недавно Карлу III проводили медицинскую процедуру, из-за которой он на время отошёл от публичных обязанностей. На время лечения монарха наследник престола — принц Уильям — возьмёт на себя исполнение некоторых публичных обязанностей.