Принц Гарри прилетел в Британию для встречи с онкобольным отцом Карлом III

Принц Гарри прилетел в Великобританию из США, чтобы встретиться с отцом — королём Карлом III, у которого было выявлено раковое заболевание. Об этом сообщает газета The Times.