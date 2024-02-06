Принц Гарри прилетел в Британию для встречи с онкобольным отцом Карлом III
Принц Гарри. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
Принц Гарри прилетел в Великобританию из США, чтобы встретиться с отцом — королём Карлом III, у которого было выявлено раковое заболевание. Об этом сообщает газета The Times.
Герцог Сассекский прибыл один, без жены Меган Маркл и детей. Обозреватели The Times выражают надежду, что болезнь монарха поможет наладить отношения между его сыновьями, испортившиеся после выхода скандальной книги Гарри Spare ("Запасной").
Напомним, накануне, 5 февраля, Букингемский дворец официально сообщил, что у короля Великобритании Карла III обнаружили рак, он начал курс лечения. Премьер-министр королевства Риши Сунак уточнил, что врачам удалось выявить заболевание на ранней стадии. Кстати, ещё недавно Карлу III проводили медицинскую процедуру, из-за которой он на время отошёл от публичных обязанностей. На время лечения монарха наследник престола — принц Уильям — возьмёт на себя исполнение некоторых из публичных обязанностей.