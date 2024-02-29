Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 13:06

В Британии разработали тайный план на случай смерти онкобольного короля Карла III

Daily Express: В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III

Король Великобритании Карл III. Обложка © Shutterstock

Король Великобритании Карл III. Обложка © Shutterstock

В Великобритании разработали план на случай смерти и государственных похорон короля Карла III, у которого выявили онкологическое заболевание. Он получил кодовое название "Мост Менай", узнало издание Daily Express.

По сведениям журналистов, британские власти начали его разработку ещё в сентябре 2022 года, вскоре после кончины королевы Елизаветы II. Согласно плану, первым о смерти Карла III сообщат премьер-министру Великобритании и ряду членов правительства. Затем о случившемся объявят в эфире телерадиокомпании Би-би-си. После этого новость распространят и другие СМИ.

План "Мост Менай" призван обеспечить плавный переход власти от короля Карла к принцу Уильяму. Название операции было выбрано из-за долгих и прочных отношений монарха с Уэльсом, где и расположен подвесной мост. В плане прописаны ключевые события в период траура — перенос гроба в Вестминстер-холл и его захоронение, чтобы дать возможность публике выразить своё почтение королю.

Больного раком Карла III довели до слёз
Больного раком Карла III довели до слёз

Об опасном заболевании Карла III стало известно 5 февраля. Диагностировать онкологию удалось на ранней стадии. Поддержать отца в Лондон прибыл его младший сын — принц Гарри. Сам король вышел на связь лишь спустя несколько дней, поблагодарив всех неравнодушных за поддержку.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Великобритания
  • Карл III
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров