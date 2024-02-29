В Британии разработали тайный план на случай смерти онкобольного короля Карла III

В Великобритании разработали план на случай смерти и государственных похорон короля Карла III, у которого выявили онкологическое заболевание. Он получил кодовое название "Мост Менай", узнало издание Daily Express.

По сведениям журналистов, британские власти начали его разработку ещё в сентябре 2022 года, вскоре после кончины королевы Елизаветы II. Согласно плану, первым о смерти Карла III сообщат премьер-министру Великобритании и ряду членов правительства. Затем о случившемся объявят в эфире телерадиокомпании Би-би-си. После этого новость распространят и другие СМИ.