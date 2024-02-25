Больного раком Карла III довели до слёз
Онкобольной Карл III признался, что расплакался от открыток со словами поддержки
Карл III читает письма с пожеланиями здоровья в Букингемском дворце. Обложка © ТАСС / Zuma
Король Великобритании Карл III признался, что очень эмоционально отреагировал на тысячи писем со словами поддержки, которые поступили в Букингемский дворец после известия о его онкологии. Об этом монарх рассказал премьеру страны Риши Сунаку.
"Я получил бесчисленное количество трогательных сообщений и открыток. Большую часть времени они вызывали слёзы на моих глазах", — разоткровенничался король в беседе с главой кабмина.
Позже Букингемский дворец опубликовал трогательное видео с Карлом III, читающим поступившие на его имя письма. В ролике приводятся отрывки из некоторых открыток, авторы которых желают монарху здоровья, делятся советами или рассуждают о смысле жизни.
Карл III читает письма с пожеланиями здоровья в Букингемском дворце. Видео © X / The Royal Family
Об опасном заболевании Карла III стало известно 5 февраля. Носитель короны вышел на связь лишь спустя несколько дней, поблагодарив всех неравнодушных за поддержку.