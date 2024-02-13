Врач оценил шансы на выздоровление при недуге, выявленном у шефа Пентагона и Карла III

Рак предстательной железы (РПЖ) можно полностью вылечить в 97% случаев, когда речь идёт о первой или второй стадии. Об этом рассказал РИАМО врач-онколог, к.м.н. Руслан Басанов.

Он предупредил, что, чтобы вовремя заметить опухоль и выбрать оптимальный метод лечения, нужно не забывать время от времени посещать врача-уролога и не пренебрегать назначаемыми исследованиями. В процесс лечения входят гормональная терапия, хирургическая операция, а также лучевая терапия. Хотя всё это не отменяет необходимости индивидуального подхода к каждому пациенту.

"Химиотерапия пациентам с РПЖ проводится только при неэффективности других методов лечения. Главным условием для "химии" является доказанное быстрое прогрессирование болезни или наличие метастазов", — пояснил Басанов.