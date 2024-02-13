Врач оценил шансы на выздоровление при недуге, выявленном у шефа Пентагона и Карла III
Онколог Басанов: Рак предстательной железы на 1-2-й стадиях лечится в 97% случаев
Рак предстательной железы (РПЖ) можно полностью вылечить в 97% случаев, когда речь идёт о первой или второй стадии. Об этом рассказал РИАМО врач-онколог, к.м.н. Руслан Басанов.
Он предупредил, что, чтобы вовремя заметить опухоль и выбрать оптимальный метод лечения, нужно не забывать время от времени посещать врача-уролога и не пренебрегать назначаемыми исследованиями. В процесс лечения входят гормональная терапия, хирургическая операция, а также лучевая терапия. Хотя всё это не отменяет необходимости индивидуального подхода к каждому пациенту.
"Химиотерапия пациентам с РПЖ проводится только при неэффективности других методов лечения. Главным условием для "химии" является доказанное быстрое прогрессирование болезни или наличие метастазов", — пояснил Басанов.
По его словам, данный диагноз не предполагает немедленную операцию. Бывает, что развитие болезни продвигается на невысокой скорости. Прежде всего это касается тех, кому за 75 лет. Для них оперативное вмешательство может нести высокие риски. Если опухоль не агрессивна и быстро не увеличивается, пациенту могут назначить гормональную терапию и регулярный мониторинг состояния. Этот метод называется тактикой активного наблюдения. Конкретный подход определяет специалист с учётом особенностей течения болезни и прочих факторов.
Ранее рак простаты выявили у шефа Пентагона Ллойда Остина. Его госпитализировали в начале января, но без лишнего шума. Это вызвало скандал, так как о временной недееспособности министра в течение нескольких дней не знали даже в Белом доме. Спустя время он снова загремел в больницу. Недавно также стало известно о страшном диагнозе 75-летнего короля Карла III. У него диагностировали рак при проведении медицинской процедуры в связи с доброкачественным увеличением простаты.
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