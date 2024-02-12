Всех оповестили: Шеф Пентагона вновь угодил в больницу

Глава Пентагона Ллойд Остин вновь госпитализирован. На этот раз причиной стали проблемы с мочевым пузырём, сообщает пресс-служба ведомства.

Примерно в 14:20 по местному времени (22:20 мск) военный министр был доставлен в центр Уолтера Рида. Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, о госпитализации доложено заместителю министра обороны Кэтлин Хикс и председателю Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генералу Чарльзу Брауну, а также Белому дому и Конгрессу.