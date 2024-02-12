Всех оповестили: Шеф Пентагона вновь угодил в больницу
Глава Пентагона Остин госпитализирован с подозрением на проблемы с мочевым пузырём
Ллойд Остин. Обложка © X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Глава Пентагона Ллойд Остин вновь госпитализирован. На этот раз причиной стали проблемы с мочевым пузырём, сообщает пресс-служба ведомства.
Примерно в 14:20 по местному времени (22:20 мск) военный министр был доставлен в центр Уолтера Рида. Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, о госпитализации доложено заместителю министра обороны Кэтлин Хикс и председателю Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генералу Чарльзу Брауну, а также Белому дому и Конгрессу.
Кроме того, произошедшее не мешает Остину продолжать выполнять обязанности, добавил Райдер, подчеркнув, что замминистра обороны США готова в случае необходимости перехватить их.
Life.ru напоминает, что Ллойд Остин уже был в больнице в этом году. В начале января его без лишнего шума госпитализировали с осложнениями. Это вызвало скандал, так как о временной недееспособности министра в течение нескольких дней не знали даже в Белом доме. Впоследствии выяснилось, что у Остина диагностировали рак простаты, а в декабре минувшего года ему провели операцию. Больничную койку шеф Пентагона покинул лишь 15 января. При этом 14 февраля Остин должен был выступать в Конгрессе с объяснениями по поводу случившегося.