Главу Пентагона выписали из больницы

Главу американского Минобороны Ллойда Остина, который 1 января был доставлен в Национальный медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд, выписали из больницы в понедельник, 15 января. Об этом сегодня сообщили в Пентагоне.

"Министр по-прежнему восстанавливается и, в соответствии с указанием врачей, некоторое время будет исполнять обязанности дистанционно до полного возвращения в Пентагон", — подчеркнули в пресс-службе ведомства, добавив, что у министра обороны есть доступ к защищённым каналам связи.