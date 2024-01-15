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15 января, 17:06

Главу Пентагона выписали из больницы

Пентагон: Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Главу американского Минобороны Ллойда Остина, который 1 января был доставлен в Национальный медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд, выписали из больницы в понедельник, 15 января. Об этом сегодня сообщили в Пентагоне.

"Министр по-прежнему восстанавливается и, в соответствии с указанием врачей, некоторое время будет исполнять обязанности дистанционно до полного возвращения в Пентагон", — подчеркнули в пресс-службе ведомства, добавив, что у министра обороны есть доступ к защищённым каналам связи.

Ранее СМИ сообщили, что госпитализированный глава Пентагона отдал приказ об ударах по Йемену из больницы.

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Напомним, об ухудшении состояния здоровья Остина публично заявили только 5 января. Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что министра госпитализировали ещё вечером 1 января из-за некоей плановой медицинской процедуры. Впоследствии выяснилось, что в 2023 году у Остина диагностировали рак простаты, а в декабре ему провели операцию. В Конгрессе призвали объявить импичмент скрывавшему диагноз шефу Пентагона.

Никита Осипов
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