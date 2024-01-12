Во внезапной болезни главы Пентагона увидели попытку госпереворота в США

Экономист Михаил Хазин назвал странной внезапную болезнь министра обороны США Ллойда Остина. По словам эксперта, это может говорить о попытке переворота в стране.

Хазин рассказал, что вокруг президента США Джо Байдена идёт постоянная борьба. Экономист отметил, что даже для советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана и главы Госдепартамента Энтони Блинкена недуг Остина стал неожиданностью.

"Они орали дурными голосами, что их ни о чём не предупредили. Хотя Блинкен вроде бы с Остином из одной шайки. А Салливан — из другой. Вполне можно представить себе, что одна из этих команд решила организовать маленький переворот. Отжать часть административного ресурса у другого клана или даже свалить Байдена, заставить его написать заявление о том, что он сам хочет уйти по состоянию здоровья", — рассказал экономист в эфире "Царьграда".