Во внезапной болезни главы Пентагона увидели попытку госпереворота в США
Экономист Хазин: Госпитализация Остина может говорить о попытке переворота в США
Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © Shutterstock
Экономист Михаил Хазин назвал странной внезапную болезнь министра обороны США Ллойда Остина. По словам эксперта, это может говорить о попытке переворота в стране.
Хазин рассказал, что вокруг президента США Джо Байдена идёт постоянная борьба. Экономист отметил, что даже для советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана и главы Госдепартамента Энтони Блинкена недуг Остина стал неожиданностью.
"Они орали дурными голосами, что их ни о чём не предупредили. Хотя Блинкен вроде бы с Остином из одной шайки. А Салливан — из другой. Вполне можно представить себе, что одна из этих команд решила организовать маленький переворот. Отжать часть административного ресурса у другого клана или даже свалить Байдена, заставить его написать заявление о том, что он сам хочет уйти по состоянию здоровья", — рассказал экономист в эфире "Царьграда".
Однако попытка бунта не увенчалась успехом и министр обороны мог понести наказание. Несмотря на это, команда Байдена не смогла дать решительный ответ, потому что Остин выжил, хотя его исход должен был быть совсем другим, подчеркнул Хазин. По его словам, в Вашингтоне все понимают, что он — ключевой финансист Демократической партии. И деньги на поддержку Украины также проходят через него, в Вашингтоне это все понимают, поэтому его не убрали, заключил Хазин.
А ранее в Минобороны США сообщили, что приказ об атаке объектов хуситов в Йемене глава Пентагона Ллойд Остин отдавал из больницы, где остаётся по сей день. Удары по столице и окраинам Йемена были нанесены в ночь на 12 января. Взрывы фиксировались в столице республики и на её побережье. По данным американских чиновников, все цели операции были достигнуты. В связи с произошедшей атакой Россия запросила заседание СБ ООН, а в МИД Йемена пообещали, что Вашингтон и Лондон, которые стоят за ударами, заплатят за агрессию.