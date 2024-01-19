Остина вызвали на ковёр в Конгресс для объяснений в связи с госпитализацией

Американский министр обороны Ллойд Остин вызван в Конгресс для дачи показаний по вопросу его госпитализации. Об этом сообщается на сайте Комитета по вооружённым силам Палаты представителей.

"Вы приглашены дать показания перед комитетом Палаты представителей по вооружённым силам на слушаниях 14 февраля 2024 года в 10:00. <...> Я ценю вашу готовность... и с нетерпением жду ваших показаний", — говорится в письме главы комитета Майка Роджерса.