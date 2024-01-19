Остина вызвали на ковёр в Конгресс для объяснений в связи с госпитализацией
Шеф Пентагона Остин вызван в Конгресс для показаний из-за госпитализации
Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo
Американский министр обороны Ллойд Остин вызван в Конгресс для дачи показаний по вопросу его госпитализации. Об этом сообщается на сайте Комитета по вооружённым силам Палаты представителей.
"Вы приглашены дать показания перед комитетом Палаты представителей по вооружённым силам на слушаниях 14 февраля 2024 года в 10:00. <...> Я ценю вашу готовность... и с нетерпением жду ваших показаний", — говорится в письме главы комитета Майка Роджерса.
Как говорится в документе, от шефа Пентагона ожидают "прямых показаний", поручал ли он скрыть информацию о своей госпитализации "от президента, Конгресса и американского народа".
Напомним, ситуация с госпитализацией главы американского военного ведомства вызвала скандал в США, так как об этом событии общественность узнала лишь спустя почти неделю после случившегося. Позже выяснилось, что в 2023 году у Остина был диагностирован рак простаты, а в декабре шефу Пентагона провели операцию. После этого в Конгрессе призвали объявить импичмент скрывавшему диагноз министру.