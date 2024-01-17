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17 января, 01:24

Стало известно, как главу Пентагона забирали в больницу "без лишнего шума"

ABC: К шефу Пентагона Остину в январе вызывали скорую помощь без мигалок и сирен

Глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин. Обложка © Flickr / U.S. Secretary of Defense

Глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин. Обложка © Flickr / U.S. Secretary of Defense

Американские СМИ раскрыли интересные подробности госпитализации главы Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойда Остина. Как передают корреспонденты ABC News, скорую помощь, которая приехала забирать министра в медучреждение, попросили прибыть к дому главы Пентагона без опознавательных знаков — сирен и мигалок.

Журналисты сообщают, что звонивший по этому поводу 1 января в экстренные службы хотел сделать всё "без лишнего шума". Судя по стенограмме звонка, оказавшейся в распоряжении ABC News, тот, кто вызвал скорую помощь, попросил медиков не появляться у дома Остина с включёнными проблесковыми маячками и сиренами.

"Мы стараемся оставаться немного незаметными", — приводит телеканал часть телефонного разговора.

В то же время журналисты рассказали о том, что это могло не соответствовать букве закона. Согласно местному законодательству, машины скорой помощи обязаны включать сирены и фары на главных дорогах.

Скрывавшего рак главу Пентагона выписали из больницы
Скрывавшего рак главу Пентагона выписали из больницы

Напомним, что ситуация с госпитализацией главы американского военного ведомства вызвала скандал в США, так как об этом событии общественность узнала лишь спустя почти неделю. Впоследствии выяснилось, что в 2023 году у Остина диагностировали рак простаты, а в декабре ему провели операцию. После этого в Конгрессе призвали объявить импичмент скрывавшему диагноз министру.

Алексей Соловьёв
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