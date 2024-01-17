Стало известно, как главу Пентагона забирали в больницу "без лишнего шума"

Американские СМИ раскрыли интересные подробности госпитализации главы Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойда Остина. Как передают корреспонденты ABC News, скорую помощь, которая приехала забирать министра в медучреждение, попросили прибыть к дому главы Пентагона без опознавательных знаков — сирен и мигалок.

Журналисты сообщают, что звонивший по этому поводу 1 января в экстренные службы хотел сделать всё "без лишнего шума". Судя по стенограмме звонка, оказавшейся в распоряжении ABC News, тот, кто вызвал скорую помощь, попросил медиков не появляться у дома Остина с включёнными проблесковыми маячками и сиренами.

"Мы стараемся оставаться немного незаметными", — приводит телеканал часть телефонного разговора.