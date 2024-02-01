Регион

Уведомления отключены

1 февраля, 19:00

"Это было ошибкой": Шеф Пентагона извинился за то, что молчал о раке простаты

Шеф Пентагона Остин заявил, что не будет уходить в отставку из-за онкологии

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции принёс извинения за то, что молчал о своей госпитализации. Вместе с тем он подчеркнул, что не собирается уходить в отставку, несмотря на диагностированное у него онкологическое заболевание.

Молчание о диагнозе, по словам шефа Пентагона, было "вопросом конфиденциальности". Он пояснил, что хотел сохранить свою болезнь в тайне, но этого делать было не нужно.

"Я должен был проинформировать президента о своём диагнозе. Я этого не сделал, и это было ошибкой", — сказал 70-летний Остин, добавив, что приносит извинения всем коллегам и американскому народу.

Напомним, что тайная госпитализация Остина спровоцировала настоящий скандал в США. О временной недееспособности министра в течение нескольких дней не знали даже в Белом доме. Впоследствии выяснилось, что у Остина диагностировали рак простаты, а в декабре минувшего года ему провели операцию. Больничную койку шеф Пентагона покинул лишь 15 января.

Онкобольной Ллойд Остин напугал всех измождённым видом после операции
Онкобольной Ллойд Остин напугал всех измождённым видом после операции
Обложка ©

Flickr / U.S. Secretary of Defense

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров