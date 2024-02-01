"Это было ошибкой": Шеф Пентагона извинился за то, что молчал о раке простаты

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции принёс извинения за то, что молчал о своей госпитализации. Вместе с тем он подчеркнул, что не собирается уходить в отставку, несмотря на диагностированное у него онкологическое заболевание.

Молчание о диагнозе, по словам шефа Пентагона, было "вопросом конфиденциальности". Он пояснил, что хотел сохранить свою болезнь в тайне, но этого делать было не нужно.