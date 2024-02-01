"Это было ошибкой": Шеф Пентагона извинился за то, что молчал о раке простаты
Шеф Пентагона Остин заявил, что не будет уходить в отставку из-за онкологии
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции принёс извинения за то, что молчал о своей госпитализации. Вместе с тем он подчеркнул, что не собирается уходить в отставку, несмотря на диагностированное у него онкологическое заболевание.
Молчание о диагнозе, по словам шефа Пентагона, было "вопросом конфиденциальности". Он пояснил, что хотел сохранить свою болезнь в тайне, но этого делать было не нужно.
"Я должен был проинформировать президента о своём диагнозе. Я этого не сделал, и это было ошибкой", — сказал 70-летний Остин, добавив, что приносит извинения всем коллегам и американскому народу.
Напомним, что тайная госпитализация Остина спровоцировала настоящий скандал в США. О временной недееспособности министра в течение нескольких дней не знали даже в Белом доме. Впоследствии выяснилось, что у Остина диагностировали рак простаты, а в декабре минувшего года ему провели операцию. Больничную койку шеф Пентагона покинул лишь 15 января.