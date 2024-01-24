Онкобольной Ллойд Остин напугал всех измождённым видом после операции

Министр обороны США Ллойд Остин впервые появился на публике после операции по удалению рака простаты. Глава Пентагона выступил на конференции по Украине в онлайн-формате, представ перед присутствующими в изнурённом виде. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

"Он, казалось, похудел и выглядел измождённым, когда сидел у белой стены с гербом министерства обороны справа от него. Были видны маленькие флаги США и Украины", — сказано в публикации.

Ллойд Остин на видеоконференции по Украине. Видео © U.S. Department of Defense