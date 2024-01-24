Онкобольной Ллойд Остин напугал всех измождённым видом после операции
DM: Шеф Пентагона Остин выступил на встрече по Украине в измождённом виде
Министр обороны США Ллойд Остин впервые появился на публике после операции по удалению рака простаты. Глава Пентагона выступил на конференции по Украине в онлайн-формате, представ перед присутствующими в изнурённом виде. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
"Он, казалось, похудел и выглядел измождённым, когда сидел у белой стены с гербом министерства обороны справа от него. Были видны маленькие флаги США и Украины", — сказано в публикации.
Ллойд Остин на видеоконференции по Украине. Видео © U.S. Department of Defense
В DM подчеркнули, что Остин призвал союзников Киева и далее поддерживать ВСУ оружием и деньгами. Больше всего Украина нуждается в средствах ПВО, добавил министр.
Напомним, что тайная госпитализация главы Пентагона спровоцировала настоящий скандал в США. О временной недееспособности министра не был уведомлен даже Белый дом. Больничную койку Остин покинул лишь 15 января.
Кадр видео U.S. Department of Defense