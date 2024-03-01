КГБ, БЕРЛИН и АЛЁНКА: Какие послания зэки СССР шифровали в своих наколках

Во времена Советского Союза татуировки на теле носили в основном заключённые. Причём наколки, в отличие от современных, несли в себе глубокий смысл. Иногда он был романтичным, а порой даже и антигосударственным. Чтобы сделать татуировку более компактной, в одно слово зашифровывали длинное послание, состоящее из целой фразы. Какой скрытый смысл несли наколки на телах советских зэков?

1. БЕРЛИН

Смысл татуировок зэков СССР почти всегда был связан с любовью. Фото © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk.ru

В этой наколке зашифрован глубокий смысл, в котором советский арестант признавался своей девушке в симпатии. Татуировка значила "Буду её ревновать, любить и ненавидеть". Дамы сразу понимали, что перед ними матёрый альфа-самец.

2. ЛЕВ

Татуировка была популярной в женских тюрьмах. Заключённые советские дамы набивали её под кожу, чтобы показать симпатию к своему избраннику. Она расшифровывалась как "Люблю его вечно".

Но также наколка пользовалась популярностью и у мужчин. Они набивали те же буквы, вот только расшифровка у них была другой: не "Люблю его вечно", а "Люблю её вечно". Но в целом послание тоже было довольно романтичным.

3. ГОРН

У зэков СССР все татуировки были со смыслом. Фото © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk.ru

Лозунг был слегка оппозиционным, но зэки набивали его в надежде, что никто об этом не узнает. Дело в том, что ГОРН расшифровывался как "Государство обрекло в рабы навеки". Такая татуировка пользовалась популярностью в основном у мужчин, осуждённых на пожизненный срок.

4. ЗЛО

Несмотря на то что аббревиатура имеет слегка негативный окрас, таковой она не является. Расшифровка у наколки простая: "Зэк любит отдыхать". По смыслу и так всё понятно: настоящий мужчина, по мнению заключённых СССР, работать не должен, ведь так он "прогибается под государство".

5. ЛОРД

Мужские татуировки со смыслом иногда задевали даже правоохранителей, отправивших преступников под суд. Фото © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk.ru

Зэки набивали аббревиатуру в качестве протеста против посадивших их людей — милицейских. Расшифровывался ЛОРД довольно специфично — "Легавым отомстят родные дети". Больше никак заключённые навредить сотрудникам правоохранительных органов не могли, поэтому показывали им своё "фи" через наколки.

6. АЛЁНКА

Нет, это не имя девушки, как может показаться на первый взгляд. В короткой аббревиатуре кроется очень глубокая мысль. АЛЁНКА значит вот что: "А любить её надо как ангела". В татуировку заложена не только ода о любви к девушке, но и о её чистоте, непорочности. Если арестант набивал такую татуировку, то считал свою избранницу чистым человеком.

7. ВУЗ

Татуировки для мужчин со смыслом набивали даже зэки СССР, осуждённые на пожизненное. Фото © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk.ru

Ни с каким получением высшего образования, естественно, аббревиатура связана не была. Смысл наколки был куда печальнее. Её набивали в основном матёрые зэки СССР, которые попали в тюрьму на пожизненное. ВУЗ — "Вечный узник зоны".

8. ЛСД

В наколку преступника СССР вшит глубокий и даже романтичный смысл. ЛСД значит, что "Любовь стоит дорого". Преступники имели в виду, что настоящую любовь в этой жизни найти сложно.

9. КГБ

Татуировки-надписи со смыслом задевали даже сотрудников спецслужб СССР. Фото © "Джентльмены удачи". Режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk.ru

Преступники СССР набивали на теле даже названия государственных органов власти. Но, естественно, никакой принадлежности к ним они не имели. Аббревиатура КГБ, по версии зэков, расшифровывалась как "Комитет государственных бандитов".

10. НКВД

Несмотря на то что Народный комиссариат внутренних дел расформировали в 1943 году, советские зэки продолжили набивать такие татуировки и дальше. В них они вкладывали понятия братства и верности друг другу. НКВД — "Нет крепче воровской дружбы". Вшивая такую наколку под кожу, человек как бы говорил, что "братва" для него всегда на первом месте.