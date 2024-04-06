Диетолог составила чёрный и белый списки продуктов на ужин

Стандартная схема приёма пищи состоит из плотного завтрака, обеда, лёгкого ужина и пары перекусов между ними. Важность последнего нельзя недооценивать, поскольку именно от него зависит предстоящий день. Ужин должен оставить ощущение приятной сытости и лёгкость, а не угрызения совести за очередные лишние килограммы. Диетолог medtech-сервиса Budu Наталия Гридина в беседе с Life.ru выделила ряд правил, которые сделают ваш ужин по-настоящему приятным и полезным.

Прежде всего необходимо забыть о принципе "ужин до 18:00", так как он работает только в том случае, если вы собираетесь отправиться спать через три часа, в девять вечера. Однако и приём пищи прямо перед сном вреден для организма: он не сможет отдохнуть, так как будет всю ночь переваривать еду, часть которой может так и сгнить в кишечнике.

Единственное, на что стоит ориентироваться в этом вопросе, — индивидуальный график и ритм жизни. И, отталкиваясь от этого, ужинать за три часа до сна. За это время еда успеет перевариться, и утро будет энергичным, без "отягчающих" обстоятельств в виде отёков, вялости, проблем с желудком и т.д. Наталия Гридина Диетолог medtech-сервиса Budu

Кроме оптимального времени ужина и его объёма, важно также грамотно подобрать продукты, отдавая предпочтение приготовлению блюд на пару. А готовить их лучше из следующих продуктов:

крупы;

нежирная молочная продукция;

нежирное белое мясо или рыба;

семена;

овощи и салаты, заправленные льняным или оливковым маслом.

Среди продуктов, употребления которых на ночь лучше избегать, специалист выделила:

фастфуд;

сладости;

фрукты;

жареное красное мясо;

острые, жирные и солёные продукты.