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6 апреля, 09:55

Диетолог составила чёрный и белый списки продуктов на ужин

Диетолог Гридина советует есть на ужин блюда на пару из нежирного мяса и рыбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Стандартная схема приёма пищи состоит из плотного завтрака, обеда, лёгкого ужина и пары перекусов между ними. Важность последнего нельзя недооценивать, поскольку именно от него зависит предстоящий день. Ужин должен оставить ощущение приятной сытости и лёгкость, а не угрызения совести за очередные лишние килограммы. Диетолог medtech-сервиса Budu Наталия Гридина в беседе с Life.ru выделила ряд правил, которые сделают ваш ужин по-настоящему приятным и полезным.

Прежде всего необходимо забыть о принципе "ужин до 18:00", так как он работает только в том случае, если вы собираетесь отправиться спать через три часа, в девять вечера. Однако и приём пищи прямо перед сном вреден для организма: он не сможет отдохнуть, так как будет всю ночь переваривать еду, часть которой может так и сгнить в кишечнике.

Единственное, на что стоит ориентироваться в этом вопросе, — индивидуальный график и ритм жизни. И, отталкиваясь от этого, ужинать за три часа до сна. За это время еда успеет перевариться, и утро будет энергичным, без "отягчающих" обстоятельств в виде отёков, вялости, проблем с желудком и т.д.

Наталия Гридина

Диетолог medtech-сервиса Budu

Единственное, на что стоит ориентироваться в этом вопросе, — индивидуальный график и ритм жизни. И, отталкиваясь от этого, ужинать за три часа до сна. За это время еда успеет перевариться, и утро будет энергичным, без "отягчающих" обстоятельств в виде отёков, вялости, проблем с желудком и т.д.
Единственное, на что стоит ориентироваться в этом вопросе, — индивидуальный график и ритм жизни. И, отталкиваясь от этого, ужинать за три часа до сна. За это время еда успеет перевариться, и утро будет энергичным, без "отягчающих" обстоятельств в виде отёков, вялости, проблем с желудком и т.д.

Кроме оптимального времени ужина и его объёма, важно также грамотно подобрать продукты, отдавая предпочтение приготовлению блюд на пару. А готовить их лучше из следующих продуктов:

  • крупы;
  • нежирная молочная продукция;
  • нежирное белое мясо или рыба;
  • семена;
  • овощи и салаты, заправленные льняным или оливковым маслом.

Среди продуктов, употребления которых на ночь лучше избегать, специалист выделила:

  • фастфуд;
  • сладости;
  • фрукты;
  • жареное красное мясо;
  • острые, жирные и солёные продукты.
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Ранее врач перечислила продукты, употребление которых приводит к бессоннице. По её словам, одним из факторов, мешающих сну, является белковая пища, стимулирующая пищеварение. Это вызывает тяжесть в желудке и нарушает качество ночного отдыха.

Андрей Горяничев
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