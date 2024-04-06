Диетолог составила чёрный и белый списки продуктов на ужин
Диетолог Гридина советует есть на ужин блюда на пару из нежирного мяса и рыбы
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Стандартная схема приёма пищи состоит из плотного завтрака, обеда, лёгкого ужина и пары перекусов между ними. Важность последнего нельзя недооценивать, поскольку именно от него зависит предстоящий день. Ужин должен оставить ощущение приятной сытости и лёгкость, а не угрызения совести за очередные лишние килограммы. Диетолог medtech-сервиса Budu Наталия Гридина в беседе с Life.ru выделила ряд правил, которые сделают ваш ужин по-настоящему приятным и полезным.
Прежде всего необходимо забыть о принципе "ужин до 18:00", так как он работает только в том случае, если вы собираетесь отправиться спать через три часа, в девять вечера. Однако и приём пищи прямо перед сном вреден для организма: он не сможет отдохнуть, так как будет всю ночь переваривать еду, часть которой может так и сгнить в кишечнике.
Единственное, на что стоит ориентироваться в этом вопросе, — индивидуальный график и ритм жизни. И, отталкиваясь от этого, ужинать за три часа до сна. За это время еда успеет перевариться, и утро будет энергичным, без "отягчающих" обстоятельств в виде отёков, вялости, проблем с желудком и т.д.
Кроме оптимального времени ужина и его объёма, важно также грамотно подобрать продукты, отдавая предпочтение приготовлению блюд на пару. А готовить их лучше из следующих продуктов:
- крупы;
- нежирная молочная продукция;
- нежирное белое мясо или рыба;
- семена;
- овощи и салаты, заправленные льняным или оливковым маслом.
Среди продуктов, употребления которых на ночь лучше избегать, специалист выделила:
- фастфуд;
- сладости;
- фрукты;
- жареное красное мясо;
- острые, жирные и солёные продукты.
Ранее врач перечислила продукты, употребление которых приводит к бессоннице. По её словам, одним из факторов, мешающих сну, является белковая пища, стимулирующая пищеварение. Это вызывает тяжесть в желудке и нарушает качество ночного отдыха.