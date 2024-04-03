Назван напиток, способный продлить жизнь и избавить от опасных болезней

Регулярное употребление молочного улуна может способствовать продлению жизни. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина. Этот вид чая, по её словам, помогает бороться с опасными для здоровья свободными радикалами.

"Молочный улун сдерживает их образование. Уже было доказано, что, если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет", — сказала специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, как подчеркнула Соломатина, улун препятствует развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Также он помогает взбодриться, но при этом не повышает пульс, в отличие от кофе. Поэтому при употреблении улуна гипертоникам можно не бояться скачков артериального давления. Несмотря на многочисленные плюсы, злоупотреблять напитком всё же не стоит при некоторых недугах. По словам диетолога, речь идёт о болезнях ЖКТ и печени. Также от улуна следует отказаться при запорах, резюмировала врач.