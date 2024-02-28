Названа веская причина навсегда отказаться от чая в пакетиках
Физиолог Созыкин предупредил о миллионах наночастиц пластика в чае в пакетиках
Чай в пакетиках представляет опасность из-за выброса сотен миллионов наночастиц пластика при заварке. Эти вещества скапливаются в крови, печени и почках, предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, физиолог Александр Созыкин в беседе с NEWS.ru.
Врач рассказал, что во время заваривания чайные пакетики выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается и образует искусственные наночастицы. Если часто заваривать такой чай, то, по мнению Созыкина, наночастицы копятся в крови, печени и почках человека. В дальнейшем это может привести к возникновению онкологического заболевания.
Медик настоятельно рекомендует отказаться от такого чая в пользу листового или гранулированного.
Ранее гастроэнтеролог рассказал, почему чай с долькой лимона может быть опасен. Это связано с тиабендазолом, который вымывается кипятком в чай из лимона. Специалист советует перед бросанием в чай хорошо промыть лимон в тёплой воде с моющим средством.
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