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28 февраля, 11:53

Названа веская причина навсегда отказаться от чая в пакетиках

Физиолог Созыкин предупредил о миллионах наночастиц пластика в чае в пакетиках

Чай в пакетиках представляет опасность из-за выброса сотен миллионов наночастиц пластика при заварке. Эти вещества скапливаются в крови, печени и почках, предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, физиолог Александр Созыкин в беседе с NEWS.ru.

Врач рассказал, что во время заваривания чайные пакетики выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается и образует искусственные наночастицы. Если часто заваривать такой чай, то, по мнению Созыкина, наночастицы копятся в крови, печени и почках человека. В дальнейшем это может привести к возникновению онкологического заболевания.

Медик настоятельно рекомендует отказаться от такого чая в пользу листового или гранулированного.

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Ранее гастроэнтеролог рассказал, почему чай с долькой лимона может быть опасен. Это связано с тиабендазолом, который вымывается кипятком в чай из лимона. Специалист советует перед бросанием в чай хорошо промыть лимон в тёплой воде с моющим средством.

Обложка ©

Unsplash / Joanna Kosinska

Владимир Озеров
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