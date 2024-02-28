Названа веская причина навсегда отказаться от чая в пакетиках

Чай в пакетиках представляет опасность из-за выброса сотен миллионов наночастиц пластика при заварке. Эти вещества скапливаются в крови, печени и почках, предупредил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, физиолог Александр Созыкин в беседе с NEWS.ru.

Врач рассказал, что во время заваривания чайные пакетики выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается и образует искусственные наночастицы. Если часто заваривать такой чай, то, по мнению Созыкина, наночастицы копятся в крови, печени и почках человека. В дальнейшем это может привести к возникновению онкологического заболевания.

Медик настоятельно рекомендует отказаться от такого чая в пользу листового или гранулированного.