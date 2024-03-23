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23 марта, 11:54

Раскрыты чудодейственные свойства чая каркаде

Диетолог Соломатина: Чай каркаде улучшает состояние сосудов и иммунную систему

Египетский чай каркаде богат витамином С и большим количеством антиоксидантов, которые оказывают положительное влияние на сосуды. Также он ускоряет метаболические процессы, улучшает желчеотток и лимфоотток, обладает мочегонным действием, поэтому его полезно пить при похудении. Помимо всего этого, каркаде может укрепить иммунную систему. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Можно с уверенностью сказать, что каркаде — это мёд и лимон в одном флаконе по количеству полезных веществ. Его можно пить при ОРВИ и других простудных заболеваниях. Он поможет вывести токсины и уберёт спазмы в организме за счёт содержания магния", добавила диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Однако врач не рекомендует этот чудо-напиток принимать тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом и низким давлением. Чай также может спровоцировать обострение, если есть камни в желчном и мочевом пузыре, потому что стимулирует отток желчи и мочи. Диетолог считает, что каркаде разрешено пить в количестве трёх чашек, но необходимо прислушиваться к организму.

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Несмотря на полезность египетского чая, китайский ничем не отстаёт. Ранее Life.ru писал, что он способен заставить человека сократить или вообще отказаться от потребления кофеина.

Обложка ©

Unsplash

Каринэ Гевондян
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