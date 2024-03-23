Раскрыты чудодейственные свойства чая каркаде

Египетский чай каркаде богат витамином С и большим количеством антиоксидантов, которые оказывают положительное влияние на сосуды. Также он ускоряет метаболические процессы, улучшает желчеотток и лимфоотток, обладает мочегонным действием, поэтому его полезно пить при похудении. Помимо всего этого, каркаде может укрепить иммунную систему. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Можно с уверенностью сказать, что каркаде — это мёд и лимон в одном флаконе по количеству полезных веществ. Его можно пить при ОРВИ и других простудных заболеваниях. Он поможет вывести токсины и уберёт спазмы в организме за счёт содержания магния", — добавила диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Однако врач не рекомендует этот чудо-напиток принимать тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом и низким давлением. Чай также может спровоцировать обострение, если есть камни в желчном и мочевом пузыре, потому что стимулирует отток желчи и мочи. Диетолог считает, что каркаде разрешено пить в количестве трёх чашек, но необходимо прислушиваться к организму.