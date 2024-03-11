Эксперт назвал лайфхак для кофеманов и раскрыл пользу китайского чая

Хорошие новости для кофеманов. Оказывается, китайский чай способен заставить человека сократить или вообще отказаться от потребления кофеина. Об этом РИАМО рассказал специалист Центра китайской медицины здравницы "Лаго-Наки" Сергей Максимов.

По его словам, с точки зрения китайской медицины довольно эффективный заменитель кофе — это ферментированный крупнолистовой китайский чай. Как пояснил эксперт, в ферментации участвуют бактерии и дрожжи, а также плесневые грибки.

"В чашке пуэра столько же кофеина, сколько в чашке чёрного или зелёного чая, но нет привычного для зелёного чая теанина, который смягчает эффект кофеина, поэтому бодрящий эффект пуэра достаточно высок", — рассказал Максимов.

Чай саган-дайля сделан из листьев вечнозелёного кустарника и является мощным природным энергетиком. А вот настроение поднимет цзинь цзюнь мэй, он окажет антиоксидантное действие и поможет быстро восстановиться в стрессовых ситуациях, в частности после физических и умственных нагрузок.

Также и ройбуш может оказывать положительное влияние на организм человека. Несмотря на такое большое количество плюсов, Максимов предупредил, что принимать этот чай нужно в первой половине дня.