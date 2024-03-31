Врачи назвали завтрак, который очистит организм и улучшит работу кишечника
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Завтрак из овсяной или рисовой каши поможет обеспечить защиту слизистой желудка и запустить внутреннюю детокс-систему, сообщает сайт "Здоровое-питание.рф". Если на коже возникают высыпания или чувствуется недомогание из-за работы органов ЖКТ, врачи рекомендуют сменить рацион питания.
Помочь своему кишечнику можно, включив в ежедневное меню отруби, зелень и продукты, содержащие бета-каротин (тыкву, шпинат, морковь, батат, брокколи). Вместе с тем продукты, богатые клетчаткой или пищевыми волокнами, также станут подспорьем для ферментативной системы кишечника. А черника, красная фасоль, грецкие орехи и тёмный виноград обеспечат организму антиоксидантную защиту, в том числе и пищеварительной системы.
Для того чтобы избавиться от высыпаний, дискомфорта в работе органов ЖКТ и прочих симптомов, следует давать организму физические нагрузки, обеспечить себе качественный сон, не пренебрегать питьевым режимом, включая в него смузи, свежевыжатые соки и зелёный чай.
Ранее диетолог рассказала, что отказ от приёма пищи по утрам может спровоцировать проблемы с памятью. По её словам, пренебрегая завтраком, мы лишаем организм необходимого топлива для запуска обменных процессов и поддержания энергии на протяжении дня.