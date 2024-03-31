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31 марта, 14:19

Врачи назвали завтрак, который очистит организм и улучшит работу кишечника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Завтрак из овсяной или рисовой каши поможет обеспечить защиту слизистой желудка и запустить внутреннюю детокс-систему, сообщает сайт "Здоровое-питание.рф". Если на коже возникают высыпания или чувствуется недомогание из-за работы органов ЖКТ, врачи рекомендуют сменить рацион питания.

Помочь своему кишечнику можно, включив в ежедневное меню отруби, зелень и продукты, содержащие бета-каротин (тыкву, шпинат, морковь, батат, брокколи). Вместе с тем продукты, богатые клетчаткой или пищевыми волокнами, также станут подспорьем для ферментативной системы кишечника. А черника, красная фасоль, грецкие орехи и тёмный виноград обеспечат организму антиоксидантную защиту, в том числе и пищеварительной системы.

Для того чтобы избавиться от высыпаний, дискомфорта в работе органов ЖКТ и прочих симптомов, следует давать организму физические нагрузки, обеспечить себе качественный сон, не пренебрегать питьевым режимом, включая в него смузи, свежевыжатые соки и зелёный чай.

Назван самый вредный завтрак, который делает тебя непривлекательным
Назван самый вредный завтрак, который делает тебя непривлекательным

Ранее диетолог рассказала, что отказ от приёма пищи по утрам может спровоцировать проблемы с памятью. По её словам, пренебрегая завтраком, мы лишаем организм необходимого топлива для запуска обменных процессов и поддержания энергии на протяжении дня.

Владимир Озеров
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