Врач рассказала, как отказ от завтрака бьёт по памяти
Диетолог Джутова призвала завтракать, чтобы избежать проблем с памятью
Из-за отказа от завтрака человек может не только ходить без настроения, но и быть не сконцентрированным, неработоспособным и забывчивым. Это связано с тем, что утром человек лишает себя "топлива" для запуска разных процессов в организме. Об этом рассказала врач-диетолог АО "Медицина" Марьяна Джутова.
"Не завтракая утром, мы лишаем организм необходимого топлива для запуска обменных процессов и поддержания энергии на протяжении дня. Это может привести к ухудшению концентрации, памяти, настроения, а также уменьшить производительность и работоспособность в течение дня", — заявила эксперт в разговоре с РИАМО.
Также Джутова обратила внимание и на то, что завтрак является первым приёмом пищи после ночного сна и играет значительную роль в обеспечении организма "необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами".
Однако есть то, чем завтракать Life.ru не рекомендует. Категорически запрещено есть вкусности по утрам, так как они снижают привлекательность. Более того, чрезмерное употребление рафинированных углеводов может привести к различным заболеваниям.
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