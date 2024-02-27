Названы три категории людей, кому вредна каша на завтрак

Каша не одинаково полезна для всех, есть три категории людей, которым её вредно употреблять во время завтрака. Об этом рассказала врач – эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва. К первой категории доктор отнесла людей с непереносимостью лактозы или белка коровьего молока.

"Здесь речь идёт о молочных кашах. Так как молоко входит в их состав, то эти блюда нельзя употреблять людям, у которых есть лактазная недостаточность или аллергия на молочный белок", — приводит РИАМО слова эксперта.

Несоблюдение этой рекомендации грозит дискомфортом в кишечнике, болями или вздутием живота, запорами, диареей, а также кожными высыпаниями. Вторая группа людей, это те, кто не переносит глютен — это белок некоторых злаковых, таких как пшеница, рожь и ячмень, который может содержаться в овсяной крупе как примесь после обработки на производстве.

Таким людям нельзя есть каши, содержащие перечисленные злаки. По словам диетолога, этот белок безвреден для большинства, но если у человека аллергия на глютен, гиперчувствительность к нему или целиакия (непереносимость), то есть риск.

Третья группа, кому не рекомендованы каши на завтрак, — люди с избыточной массой тела и ожирением. Таким пациентам лучше употреблять белковые продукты в сочетании со сложными углеводами, например, омлет или яичницу с овощами и кусочком зернового хлеба или блюда из творога, и только один-два раза в неделю кашу, добавила Михалёва.

Каши врач советует готовить из цельнозерновой крупы или из таких, которые нужно долго варить (10–20 минут). Они полезнее, так как содержат больше клетчатки и витаминов, чем обработанные рафинированные крупы, заключила кандидат медицинских наук.