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27 февраля, 15:17

Названы три категории людей, кому вредна каша на завтрак

Диетолог Михалёва не советует есть каши людям с ожирением

Диетолог Михалёва: Каша может вызвать боли, вздутие живота, запоры или диарею. Обложка © Freepik / azerbaijan-stockers

Диетолог Михалёва: Каша может вызвать боли, вздутие живота, запоры или диарею. Обложка © Freepik / azerbaijan-stockers

Каша не одинаково полезна для всех, есть три категории людей, которым её вредно употреблять во время завтрака. Об этом рассказала врач – эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва. К первой категории доктор отнесла людей с непереносимостью лактозы или белка коровьего молока.

"Здесь речь идёт о молочных кашах. Так как молоко входит в их состав, то эти блюда нельзя употреблять людям, у которых есть лактазная недостаточность или аллергия на молочный белок", — приводит РИАМО слова эксперта.

Несоблюдение этой рекомендации грозит дискомфортом в кишечнике, болями или вздутием живота, запорами, диареей, а также кожными высыпаниями. Вторая группа людей, это те, кто не переносит глютен — это белок некоторых злаковых, таких как пшеница, рожь и ячмень, который может содержаться в овсяной крупе как примесь после обработки на производстве.

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Таким людям нельзя есть каши, содержащие перечисленные злаки. По словам диетолога, этот белок безвреден для большинства, но если у человека аллергия на глютен, гиперчувствительность к нему или целиакия (непереносимость), то есть риск.

Третья группа, кому не рекомендованы каши на завтрак, — люди с избыточной массой тела и ожирением. Таким пациентам лучше употреблять белковые продукты в сочетании со сложными углеводами, например, омлет или яичницу с овощами и кусочком зернового хлеба или блюда из творога, и только один-два раза в неделю кашу, добавила Михалёва.

Каши врач советует готовить из цельнозерновой крупы или из таких, которые нужно долго варить (10–20 минут). Они полезнее, так как содержат больше клетчатки и витаминов, чем обработанные рафинированные крупы, заключила кандидат медицинских наук.

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Ранее была названа худшая каша, которой люди часто завтракают. Всё дело в том, что в ней не хватает одного важного компонента.

Евгения Мосс
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