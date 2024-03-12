Назван самый вредный завтрак, который делает тебя непривлекательным

Плохие новости для любителей сладкого, особенно для тех, кто творогу на завтрак предпочитает сладкую выпечку или шоколад. Категорически запрещено есть вкусности по утрам, так как этот "утренний ритуал" снижает вашу привлекательность. Об этом сообщила доктор-эндокринолог Павлова в своём телеграм-канале, основываясь на выводах французских учёных.

В исследовании участвовало 104 человека (52 женщины, 52 мужчины), которые были разделены на две группы: первая ела блюда с высоким гликемическим индексом, а вторая — с низким. После чего обе группы оценивали фотографии своих соперников. В результате было выявлено, что добровольцы, которые ели на завтрак сладкое, выглядели менее привлекательно. Более того, учёные предположили, что, скорее всего, проблема кроется в ускоренном старении организма, в частности лица.

"Доказано, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов ведёт к ожирению, сахарному диабету II типа, депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям. Содержатся рафинированные углеводы в сладостях, выпечке, во всём, где есть пшеничная мука высшего сорта и столовый сахар", — добавила Павлова.

По мнению эксперта, опасность таких углеводов очевидна: из-за быстрого усваивания они вызывают привыкание и завтрак такого рода не наполнит энергией, а наоборот, вызовет усталость и новое чувство голода. Она внесла в личный список правильных завтраков яичницу, салат из варёных яиц с любыми овощами, бутерброд на цельнозерновом хлебе, отварное мясо птицы.